«Ъ» рассказал подробности уголовного преследования блогера-предпринимателя Аяза Шабутдинова

Блогера-предпринимателя Аяза Шабутдинова подозревают в особо крупном мошенничестве. Он под видом образовательной деятельности продавал якобы уникальные методики по развитию любого бизнеса — их стоимость доходила до 1 млн рублей. Об этом в пятницу, 3 ноября, пишет газета «Коммерсантъ». Суть уроков, как пишет издание со ссылкой на потерпевших, сводилась фактически к тому, что «надо верить в себя — и все получится». Заявления в отношении блогера написали 8 учеников, отдавших ему пять миллионов рублей.

По данным «Ъ», в отношении Шабудинова возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Сегодня блогер, вероятнее всего, будет задержан на двое суток и помещен в изолятор временного содержания, а позже Таганский суд в зависимости от ходатайства отправит его в СИЗО или под домашний арест, утверждает «Коммерсантъ».



Шабутдинова задержали оперативники УФСБ и ГУЭБиПК МВД РФ утром в пятницу в арендуемой им московской квартире. «Ночью он прилетел из Вены и даже не успел распаковать чемоданы», — пишет издание.

В показаниях потерпевших говорится, что для получения доступа к курсам по предпринимательству требовалось внести относительно небольшую сумму. За дальнейшее обучение надо было платить уже немалые деньги. Помощники Шабутдинова тем, кто не мог заплатить большие суммы, предлагали рассрочку или специальную кредитную программу.



В Telegram-канале Аяза Шабутдинова заявили, что в отношении компании «Лайк» проводится проверка «на основании заявления одной из клиентов о несогласии с условиями по участию в программе» с суммой претензии в 1,9 млн рублей.

«Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения разбирательства», — сказан в посте. Кто такой Аяз Шабутдинов?

Аяз Шабутдинов в последних публикациях рассказывал об отдыхе в Европе и сообщил, что скоро прилетит в Россию. В последний раз был в сети более 14 часов назад. У 32-летнего блогера почти два миллиона подписчиков. Шабутдинов основал компанию «Like Центр», которая обучает тех, кто хочет запустить свой собственный бизнес и не знает, с чего начать. В отличие от других коллег по цеху пропаганды успешности Шабутдинова в начале пути считали предпринимателем с большими перспективами.

Его называли «новым Тиньковым и Довганем в одном флаконе». Он начинал с создания сети хостелов и кофеен, продавал франшизы, затем создал холдинг, который обещал прокачивать молодых бизнесменов, за короткий срок увеличивать их доход и превращать серых клерков со средней зарплатой в победителей по жизни.

