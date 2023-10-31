Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Аргентинский футболист, нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал восьмикратным обладателем награды «Золотой мяч» французского журнала France Football. Месси признан лучшим футболистом сезона, пишет РИА Новости.
Церемония вручения прошла 30 октября в театре Шатле в Париже. «Золотой мяч» вручал лично Дэвид Бекхэм, который также является совладельцем клуба «Интер Майами».
Второе место досталось норвежскому форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, третьим признан француз Килиан Мбаппе из «ПСЖ».
Среди женщин лучшей футболисткой стала Айтана Бонмати из «Барселоны» и сборной Испании. Женская «Барселона» признана лучшей командой сезона, лучшим мужским клубом стал «Манчестер Сити».
Месси был обладателем «Золотого мяча» в 2009-2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Лучшим футболистом 2022 года стал бывший участник ФК «Реал» Карим Бензема.
Награда «Золотой мяч» была учреждена французским журналом France Football в 1956. Победители выбираются путем голосования среди группы спортивных журналистов.