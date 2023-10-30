Думская улица станет пешеходной. Проект ее переустройства профинансирует бизнес

Думская улица станет пешеходной. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава центрального района Елена Федорова по итогам совещания, посвященной судьбе пространства.
По ее словам, в качестве основного варианта выбрано создание общественное пространство для семейного отдыха. «Оптимальным решением для реализации задуманного станет создание пешеходной зоны», — сообщила 30 октября чиновник.
Как сообщала «Фонтанка», весной 2023 года Следственный комитет провел зачистку улиц Думской и Ломоносова от нелегального бизнеса. В ходе рейда большинство питейных заведений было опечатано в качестве вещдока по уголовному делу. После этого власти Петербурга заявили о планах масштабного преобразования территории вокруг «Большого Гостиного двора». Бизнесу и жителям дали время подумать и предложить свои идеи.
По словам Елены Федоровой, работа с собственниками и арендаторами по наполнению пространства продолжается. Предприниматели не только поддержали идею, но и готовы профинансировать разработку проектных решений и документации, сообщила она. При разработке проекта будут учтены поступившие пожелания и предложения жителей, добавила глава района.