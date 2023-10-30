Центр Петербурга перекроют съемки фильма про Пушкина, а Петроградскую сторону — фестиваль света

В начале ноября в Петербурге пройдет ежегодный фестиваль «Чудо света». Он потеснит водителей на Петроградской стороне. А в центре города продолжают перекрывать движение для съемок фильма о Пушкине, сообщает 30 октября пресс-служба комитета по транспорту.

Для съемок художественного фильма «Пророк» с 18:00 3 ноября до 12:00 7 ноября перекроют движение транспорта по: Миллионной улице от Мошкова переулка до Дворцовой площади;

набережной Зимней канавки;

Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8;

нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта;

четной стороне набережной Мойки от Волынского переулка до Конюшенного переулка.

С 8:00 до 17:00 4, 5 и 6 ноября будут также перекрывать Мошков переулок, но не более чем на 15 минут в течение часа.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





Помимо этого, с полуночи 3 ноября до 12:00 7 ноября будет запрещено парковаться на Миллионной улице от Мошкова переулка до набережной Зимней канавки, нечетной стороне Миллионной от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади, Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8, нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта и четной — от Волынского переулка до Певческого моста.



Как уже рассказывала «Фонтанка», фильм «Пророк» будет повествовать о жизни поэта Александра Пушкина. В сентябре для съемок набережную Мойки возвращали в XIX век при помощи грязи. А в праздничные выходные для проведения фестиваля «Чудо света» будут перекрывать движение в Петроградском районе: с 17:00 до 23:30 4, 5 и 6 ноября — на проспекте Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной;

с 17:15 до 23:30 4, 5 и 6 ноября — на Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта;

с 17:30 до 23:00 4, 5 и 6 ноября — на Кронверкской набережной от Кронверкского проспекта до Каменностровского проспекта и дороге на территории Александровского парка вдоль дома 3, корпус 2 по Кронверкской набережной.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





Фестиваль света, на котором цифровые художники при помощи световых и лазерных технологий создают картины на фасадах зданий, проходит в Петербурге ежегодно с 2016 года. В прошлом году на нем устроили VR-шоу и задействовали нейросети. В этом году петербургский фестиваль приурочат к открытию международной выставки-форума «Россия» 4 ноября на ВДНХ в Москве.

