Над Крымом силами ПВО сбили 8 крылатых ракет Storm Shadow. Пострадал один человек

Севастополь в понедельник, 30 октября, подвергся украинской атаке, в ходе которой силами ПВО были сбиты 8 англо-французских ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны. Губернатор города Михаил Развожаев добавил, что от падения обломков пострадал мужчина 57 лет, проживающий рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор. Он получил рану голени средней степени тяжести.

Обломки ракет также упали на территории школы № 27, на улицах Пасечной, Мищенко, в районе Хуторского проезда, на Качинском шоссе и на пляжах Учкуевка и Мокроусова. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано.