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    Над Крымом силами ПВО сбили 8 крылатых ракет Storm Shadow. Пострадал один человек

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    Севастополь в понедельник, 30 октября, подвергся украинской атаке, в ходе которой силами ПВО были сбиты 8 англо-французских ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны. Губернатор города Михаил Развожаев добавил, что от падения обломков пострадал мужчина 57 лет, проживающий рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор. Он получил рану голени средней степени тяжести.

    Обломки ракет также упали на территории школы № 27, на улицах Пасечной, Мищенко, в районе Хуторского проезда, на Качинском шоссе и на пляжах Учкуевка и Мокроусова. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано.

    В Севастополе объявлялась воздушная тревога. Крымский мост был закрыт, движение наземного и водного транспорта приостанавливалось.

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