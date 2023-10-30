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    Воздушная тревога в Севастополе: атака отражена, обломки упали на территорию школы

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    Над Севастополем 30 октября, по предварительным данным, военные сбили две воздушные цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», — написал губернатор.

    В 12:22 он объявил воздушную тревогу, в 12:57 проинформировал о работе системы ПВО и приведении всех служб в состояние боевой готовности. В 13:26 он дал отбой воздушной тревоги.

    «Все службы продолжают контроль обстановки», — отметил Развожаев.

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