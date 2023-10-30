Воздушная тревога в Севастополе: атака отражена, обломки упали на территорию школы

Над Севастополем 30 октября, по предварительным данным, военные сбили две воздушные цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», — написал губернатор.



В 12:22 он объявил воздушную тревогу, в 12:57 проинформировал о работе системы ПВО и приведении всех служб в состояние боевой готовности. В 13:26 он дал отбой воздушной тревоги.



«Все службы продолжают контроль обстановки», — отметил Развожаев.