Переживший стрельбу на «Удельной» иностранец сам попал под следствие. Им интересовались ученики, он — ученицей

Нездоровый интерес вооружённых учеников частной школы к пассажиру метро в Петербурге обернулся уголовным делом для последнего. Ему вменяют виртуальное совращение девочки-подростка.



Дело по статье о развратных действиях накануне возбуждено следственным отделом СК по Калининскому району, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 октября. Под подозрением 20-летний грузчик из Таджикистана, который двумя днями ранее заявил о стрельбе на станции метро «Удельная».



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