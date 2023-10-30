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    Переживший стрельбу на «Удельной» иностранец сам попал под следствие. Им интересовались ученики, он — ученицей

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    Нездоровый интерес вооружённых учеников частной школы к пассажиру метро в Петербурге обернулся уголовным делом для последнего. Ему вменяют виртуальное совращение девочки-подростка.

    Дело по статье о развратных действиях накануне возбуждено следственным отделом СК по Калининскому району, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 октября. Под подозрением 20-летний грузчик из Таджикистана, который двумя днями ранее заявил о стрельбе на станции метро «Удельная».

    Противозаконное нашли в его смартфоне. Пикантная переписка сохранилась в мессенджере «Телеграм». Собеседница писала, что ей 15 лет, это не помешало владельцу телефона делиться с ней интимными фотографиями и предлагать более близкое знакомство.

    Иностранец отправился в изолятор временного содержания в статусе подозреваемого.

    «Фонтанка» сообщала, что внимание к себе он привлёк 28 октября, когда обратился к полицейскому в метро. Молодой человек заявил, что в него стреляли. Предполагаемых обидчиков нагнали на «Пионерской». Ими оказались двое 15-летних учеников частной школы и 13-летний брат одного из них. У подростков изъяли охотничий спусковой механизм, их родители получили протоколы.

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