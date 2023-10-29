    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, сев

    757мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.22eur98.35

    На «Удельной» стреляли в мигранта. Задержаны ученики частной школы

    1874
    9 комментариев

    Школьники проявили нездоровый интерес к пассажиру метро. Наказали всех.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне днем к полицейскому на станции метро «Удельная» обратился 21-летний грузчик. Мужчина приехал в Петербург на заработки из Таджикистана. На платформе в него якобы выстрелили из газового пистолета.

    На «Пионерской» по подозрению в агрессии задержали троих учеников частной школы: двух братьев 15 и 13 лет и их 15-летнего друга. Всех доставили в отдел полиции.

    В отношении родителей школьников составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Протокол достался и грузчику за нарушение режима пребывания в РФ.

    Изъят охотничий спусковой механизм.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close