На «Удельной» стреляли в мигранта. Задержаны ученики частной школы

Школьники проявили нездоровый интерес к пассажиру метро. Наказали всех.



Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне днем к полицейскому на станции метро «Удельная» обратился 21-летний грузчик. Мужчина приехал в Петербург на заработки из Таджикистана. На платформе в него якобы выстрелили из газового пистолета.

На «Пионерской» по подозрению в агрессии задержали троих учеников частной школы: двух братьев 15 и 13 лет и их 15-летнего друга. Всех доставили в отдел полиции.

В отношении родителей школьников составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Протокол достался и грузчику за нарушение режима пребывания в РФ.