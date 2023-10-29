На «Удельной» стреляли в мигранта. Задержаны ученики частной школы

Школьники проявили нездоровый интерес к пассажиру метро. Наказали всех.
Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне днем к полицейскому на станции метро «Удельная» обратился
На «Пионерской» по подозрению в агрессии задержали троих учеников частной школы: двух братьев 15 и
В отношении родителей школьников составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Протокол достался и грузчику за нарушение режима пребывания в РФ.
Изъят охотничий спусковой механизм.