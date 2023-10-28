В нашем классе хулиган. Как реагировать на такое поведение, когда шалость перестает быть детской

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«В первом классе присутствует ребенок, откровенно агрессивный, физически обижает детей, матами общается, срывает уроки», — подобные жалобы от родителей периодически поступают в редакцию «Фонтанки». Ситуация может показаться безвыходной, ведь школа не может исключить такого ученика, он так же, как и все дети, имеет право на бесплатное образование. «Фонтанка» поговорила с психологом, педагогом, директором и юристом и рассказывает, как можно скорректировать ситуацию, почему её могут усугубить разговоры в родительских чатах и когда стоит обращаться в полицию.



Ребенок — хулиган, Или хулиган — потому что ребенок Проблемы с дисциплиной у детей начинаются с первого класса, рассказывает педагог-психолог 323 школы Невского района Ирина Ковалева. В этом возрасте идёт адаптация к школе и для ребёнка нормально проявлять агрессию.

«Сентябрь-октябрь дети адаптируются: кто плачет, кто ругается, кто сидит под партой. Они имеют на это право. Это сложный период, мы просто наблюдаем. Если октябрь заканчивается и ребёнок плохо себя ведёт, толкает, ругается, начинаем разбираться, какая есть проблема, — объясняет она. — В семь лет ребёнок ищет защиту. Он агрессирует, потому что ему страшно. Классному руководителю нужно правильно вести работу, становиться другом и показывать ребёнку, что в школе безопасно. Я собираю родителей и объясняю, да такая ситуация, сложная, никого мы убрать не сможем, любой ребёнок имеет право учиться. Родители затихают и ждут, куда эта ситуация будет выходить».



Большинство детей перерастают эту проблему к средней школе. К подростковому возрасту остаются единицы учеников с серьёзными проблемами в дисциплине. В этом случае необходимо разобраться в причинах такого поведения — это могут быть как проблемы в семье, так и педагогические ошибки.

«Ребенок может плохо себя вести, потому что у него не хватает образовательного ресурса. Ему неинтересно, он не понимает, что говорит учитель и что отвечают дети. Не может включиться в урок, но, чтобы привлечь к себе внимание, он так себя ведёт. Либо вторая сторона — это педагогические ошибки в семье или в школе», — отметила директор 323 школы Людмила Флоренкова.



Если в классе ребенка завелся агрессор — что делать родителям Специалисты, с которыми поговорила «Фонтанка», советуют сначала разобрать проблему на уровне классного руководителя и родителей. Тут стоит попробовать избежать душераздирающих споров в чате, лучше действовать сообща и ограничить себя в эмоциях, попробовать выйти на контакт с родителем хулигана. Сейчас в школах Петербурга развивается направление медиации. Специалисты помогают взрослым разрешать проблемы без скандалов.

«Медиация предполагает такой вариант работы, он называется «Открытый круг». Садятся все родители в круг — и мама хулигана, и родители тех, кого обижают, медиатор проводит беседу. Слово дается каждому. Только при открытом диалоге, когда все слышат всех и каждый может высказать свое мнение, возможно решение, — рассказывает руководитель службы медиации в 354 школе Московского района Ольга Семенова. — Когда маме о проблеме говорит только классный руководитель, ей кажется, что учитель против неё. А когда она слышит это в открытом диалоге, без нападок, тактично и вежливо, что проблема не в учителях, а в ребёнке, то что-то может поменяться».



Дети считывают отношение взрослых к проблемному однокласснику, поэтому родителям стоит избежать прямых оценок. Ребёнку можно объяснить, что однокласснику сейчас тяжело. Если не удается выстроить безопасный контакт, то лучше его избегать. Психологи советуют больше разговаривать с детьми дома и обсуждать их чувства по поводу событий в школе.

«Дети видят, что одноклассника постоянно наказывают. Они могут неосознанно провоцировать его совершать плохие поступки. Все знают, что если кинуть в Петю карандаш, то пол-урока будет сорвано, — говорит Ирина Ковалева. — У меня был такой случай. Там мама родила ребёнка в 16 лет, девочка хорошая, но она не справлялась. Я собрала мам и сказала: давайте поможем, она не справляется. Родители стали приглашать ребёнка на дни рождения, он немного выравнялся. Это разговор для взрослых — что мы все делаем, чтобы этой ситуации не было?»



В моем классе хулиган — как должен реагировать учитель «Всех родителей можно условно разделить на три группы, — рассуждает директор 323 школы Людмила Флоренкова. — Родители, у которых дети хулиганы, и они готовы сотрудничать. Есть родители, которые в принципе негативно настроены против школы. И есть социально неблагополучные, где нет контакта с детьми, существует зависимость или проходит болезненный развод. Если с первой группой можно работать и это всегда приводит к положительным результатам, то со второй группой сложнее. Мы разговариваем с ними, но не всегда это является панацеей. Например, ребёнка можно направить на занятия с психологом, но только с согласия родителей. Если они этого согласия не дают, то мы не можем это сделать. Если семья социально неблагополучная, и мы видим, что ребёнок плохо себя ведёт из-за семейных неурядиц, то тогда мы привлекаем других специалистов: пишем в отдел образования, полицию, опеку — везде, где можно получить поддержку, чтобы обозначить ситуацию и показать, что её нужно решать».



«Первый шаг — это разговор с родителями. Я всегда следила за тем, чтобы родители не устраивали разборки между собой, — советует Ольга Семенова. — Если возникает такая ситуация, то я никогда не разговариваю с родителями наедине. Всегда разговариваю в присутствии третьего лица: это может быть представитель администрации, социальный педагог. Обговаривается ситуация, обсуждается проблема, дальше намечается решение».

Работа с проблемным ребёнком не всегда под силу молодому педагогу, ему может потребоваться помощь опытных коллег. В некоторых случаях школьника переводят в другой класс, где учитель сможет уделять ему больше внимания.

«Эти дети знают, что они плохо себя ведут. Он, может, хочет по-другому, но не умеет. Мы перевели ребёнка в другой класс, где учитель не отходил от него — просил, например, доску помыть. Ребёнок захотел стать помощником учителя, захотел стать хорошим, — говорит педагог-психолог Ирина Ковалева. — Вы хотите алгоритм решения проблемы, а его нет. В каждом отдельном случае она решается по-разному».



Параллельно с работой с ребёнком могут проводиться психологические мероприятия в классе: игры на взаимодействие с другими детьми для младшего возраста, интенсивы по коммуникации — для старшего.

Что делать, если школа не решает конфликт Если учителя и школа отстранились от решения конфликта, то родители могут обратиться с жалобой в РОНО, комитет по образованию или прокуратуру.

«Согласно закону «Об образовании» за все, что происходит в школе, ответственность возлагается на школу. И школа должна обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся, — отмечает юрист юридического центра «Адвекон» Светлана Целищева. — Если в школе есть ребёнок, который терроризирует других учащихся, то школа со своей стороны должна сделать все возможное для того, чтобы оградить детей от данного ученика. Как школа это сделает, это уже вопросы к школе и социальному педагогу».



Если конфликт всё же дошёл до драки, то родителям необходимо снять побои и обратиться с заявлением в полицию. Согласно уголовному законодательству, 14-летний подросток будет нести ответственность за умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью и с 16 лет — за причинение легкого вреда. Если же школьник не достиг этого возраста, то его ставят на учет в полицию.

