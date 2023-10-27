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    В МВД заявили, что пока не могут выдавать электронные паспорта, но стремятся к этому

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    Закон предусматривает выдачу россиянам электронных паспортов, но сейчас технической возможности начать этот процесс нет. Об этом в пятницу, 27 октября, рассказала начальник управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает ТАСС.

    По ее словам, в законе прописана возможность выдачи паспорта с электронным носителем, однако при наличии такой технической возможности. «Возможность законодатель в закон заложил для того, чтобы мы стремились к информатизации», — сказала представительница ведомства в эфире телеканала «Россия-24».

    Также Казакова уточнила, что, возможно, в будущем такая необходимость появится.

    МВД РФ в 2022 году сообщило, что планируется начало выдачи паспортов нового образца, в том числе электронных. Электронный паспорт должен был представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации. Однако в июне 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство временно отложило вопрос о выдаче паспортов с электронным носителем в стране.

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