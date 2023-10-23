Бойца поп-ММА Якобова заключили под стражу в Москве. Его подозревают в оправдании терроризма

Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения бойцу поп-ММА Ильясу Якубову в виде заключения под стражу сроком до 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции 23 октября.
Официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции
31-летний Ильяс Якубов — боец поп-ММА, участник промоушена «Наше дело» и Hardcore Fighting. О его задержании стало известно 22 октября. Мужчину подозревают в оправдании терроризма за видео, которое он выложил в интернете. По данным телеграм-каналов, в октябре Якубов записал свою тренировку и наложил на нее монолог террориста Шамиля Басаева.
Якубова успели объявить в федеральный розыск. Вероятно, в это время он был за границей на турнире UFC. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.