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    Бойца поп-ММА Якобова заключили под стражу в Москве. Его подозревают в оправдании терроризма

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    2 комментария

    Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения бойцу поп-ММА Ильясу Якубову в виде заключения под стражу сроком до 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции 23 октября.

    Официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции

    31-летний Ильяс Якубов — боец поп-ММА, участник промоушена «Наше дело» и Hardcore Fighting. О его задержании стало известно 22 октября. Мужчину подозревают в оправдании терроризма за видео, которое он выложил в интернете. По данным телеграм-каналов, в октябре Якубов записал свою тренировку и наложил на нее монолог террориста Шамиля Басаева.

    Якубова успели объявить в федеральный розыск. Вероятно, в это время он был за границей на турнире UFC. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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    Комментарии 2

    Гость23 Окт 2023 в 15:42
    ждем кадырова когда он ему героя выпишет
    +0−0
    Гость23 Окт 2023 в 15:41
    джигиту 31 год. а выглядит как я в свои 55... )))
    +0−0
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