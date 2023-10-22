Из реки Волхов спасли двух детей, которых засосала жижа

Сотрудники ГУ МЧС по Новгородской области 21 октября спасли двух 10-летних детей, которые отправились на реку Волхов на рыбалку и застряли на берегу.



Юные новгородцы, мальчик и девочка, решили порыбачить на реке в районе Колмовского моста, но увязли в грязи. Они поняли, что выбраться не удаётся, и сами позвонили в МЧС.

