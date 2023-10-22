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    Из реки Волхов спасли двух детей, которых засосала жижа

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    2 комментария
    Фото: МЧС
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    Сотрудники ГУ МЧС по Новгородской области 21 октября спасли двух 10-летних детей, которые отправились на реку Волхов на рыбалку и застряли на берегу.

    Юные новгородцы, мальчик и девочка, решили порыбачить на реке в районе Колмовского моста, но увязли в грязи. Они поняли, что выбраться не удаётся, и сами позвонили в МЧС.

    «Спасатели специализированной пожарно-спасательной части вытащили детей на берег, где их уже ждали сотрудники полиции и взволнованные родители», — отмечает ГУ МЧС.

    Фото: МЧС
    Фото: МЧС
    Фото: МЧС
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    Спасатели на руках вынесли детей из жижи. Судя по фотографиям, взрослым грязь была по колено, а ребятам — почти по пояс.

    Фото: МЧС

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    Комментарии 2

    Гость22 Окт 2023 в 00:21
    Кошмар и опять дети .
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 00:20
    Река Волхов и жижа.....и какие рыбы водятся в жиже реки????
    +0−0
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