В Мариинском театре исполнят оперу-серенаду Моцарта «Царь-Пастух». Она звучала там лишь однажды

В Концертном зале Мариинского театра 22 октября прозвучит редко исполняемая опера Моцарта «Царь-пастух», которую называют оперой-серенадой. Композитор написал ее, будучи всего 19-летним. Тогда в Зальцбурге был закрыт придворный театр, для которого он сочинял, и Моцарт был опечален. Но оказалось, что через город вскоре проедет младший сын австрийской императрицы Марии Терезии, эрцгерцог Максимилиан Франц. Он был ровесником композитора. И меньше, чем за пару месяцев, Моцарт написал это сочинение, — к визиту наследника.

Сюжет, как и могло бы понравиться 19-летним юношам, — о любви, истории и власти. А среди персонажей — Александр Македонский. Один из двух основных героев — его друг и советник. Другой — царский сын, в младенчестве лишенный престола, из-за прихода к власти в его городе тирана. Македонский свергает тирана и возвращает власть законному наследнику. Вот только девушек двух героев первоначально путает местами, повелевая жениться не на тех. Но любовь все возвращает на свои места.

Премьера оперы-серенады (такие сочинения исполнялись на вечерах по какому-либо особенному случаю) состоялась 23 апреля 1775 года. В Мариинском театре за последние годы оперу «Царь-пастух» возвращали на сцену лишь однажды — в рамках абонемента пять лет назад, и также в концертном исполнении.



В этот раз оперу исполнят под фортепиано (Василий Попов, Екатерина Романова), солисты — Альбина Шарафутдинова, Антонина Весенина, Иван Куликов, Кира Логинова, Дмитрий Колеушко.



Начало в 19.00. 6+

