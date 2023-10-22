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    В Мариинском театре исполнят оперу-серенаду Моцарта «Царь-Пастух». Она звучала там лишь однажды

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    1 комментарий

    В Концертном зале Мариинского театра 22 октября прозвучит редко исполняемая опера Моцарта «Царь-пастух», которую называют оперой-серенадой. Композитор написал ее, будучи всего 19-летним. Тогда в Зальцбурге был закрыт придворный театр, для которого он сочинял, и Моцарт был опечален. Но оказалось, что через город вскоре проедет младший сын австрийской императрицы Марии Терезии, эрцгерцог Максимилиан Франц. Он был ровесником композитора. И меньше, чем за пару месяцев, Моцарт написал это сочинение, — к визиту наследника.

    Фото: mariinsky.ru
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    Сюжет, как и могло бы понравиться 19-летним юношам, — о любви, истории и власти. А среди персонажей — Александр Македонский. Один из двух основных героев — его друг и советник. Другой — царский сын, в младенчестве лишенный престола, из-за прихода к власти в его городе тирана. Македонский свергает тирана и возвращает власть законному наследнику. Вот только девушек двух героев первоначально путает местами, повелевая жениться не на тех. Но любовь все возвращает на свои места.

    Премьера оперы-серенады (такие сочинения исполнялись на вечерах по какому-либо особенному случаю) состоялась 23 апреля 1775 года. В Мариинском театре за последние годы оперу «Царь-пастух» возвращали на сцену лишь однажды — в рамках абонемента пять лет назад, и также в концертном исполнении.

    В этот раз оперу исполнят под фортепиано (Василий Попов, Екатерина Романова), солисты — Альбина Шарафутдинова, Антонина Весенина, Иван Куликов, Кира Логинова, Дмитрий Колеушко.

    Начало в 19.00. 6+

    Фото: mariinsky.ru

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    Мариинский театрМоцарт
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    Комментарии 1

    Гость22 Окт 2023 в 01:16
    путин был бы уже на Ла-Манше за три дня, но мешает террикон под Авдеевкой
    +0−0
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