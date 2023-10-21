Странное явление у Лахта Центра. Вокруг него образуются светящиеся спиральные облака

Удивительные атмосферные явления рождает Лахта Центр и за счёт своего размера и высоты, и за счёт фасада. Солнечно-облачные зайчики показывают 21 октября соцсети небоскрёба.
Стеклянный фасад башни в ясную погоду отражает солнечные лучи, иногда — прямо в проплывающие мимо облака. Благодаря преломлению света в каплях воды и ледяных кристаллах возникают причудливые оптические эффекты. Порой башня сама создает небольшие облака, и тогда можно увидеть самые необычные солнечные блики.
Чтобы поймать солнечных зайчиков в облаках у Лахта Центра, нужна ясная погода, легкие облака на высоте 200–300 метров и терпение, поясняет создательница канала «Астро Фото Болота» Катя Стрельникова.