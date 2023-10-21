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    Странное явление у Лахта Центра. Вокруг него образуются светящиеся спиральные облака

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    20 комментариев

    Удивительные атмосферные явления рождает Лахта Центр и за счёт своего размера и высоты, и за счёт фасада. Солнечно-облачные зайчики показывают 21 октября соцсети небоскрёба.

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    Стеклянный фасад башни в ясную погоду отражает солнечные лучи, иногда — прямо в проплывающие мимо облака. Благодаря преломлению света в каплях воды и ледяных кристаллах возникают причудливые оптические эффекты. Порой башня сама создает небольшие облака, и тогда можно увидеть самые необычные солнечные блики.

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    Чтобы поймать солнечных зайчиков в облаках у Лахта Центра, нужна ясная погода, легкие облака на высоте 200–300 метров и терпение, поясняет создательница канала «Астро Фото Болота» Катя Стрельникова.

    Фото: Надежда Кулакова / Лахта Центр
    Фото: Надежда Михайлик / Лахта Центр

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    Комментарии 20

    Гость21 Окт 2023 в 23:55
    Явление Чубаки !
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 23:36
    Ващщета такими вот спиралями бур в землю вгрызается и сверлит в ней дырки. В метро такой хреновиной туннели бурят. Или в горах туннели...в шахтах уголь добывают...в Преисподнюю пробиваются...показывали съёмки - из такого туннеля из глубины какие-то завывания и вопли вперемешку с хохотом раздаются. Что-то это на фоне Лахта-центра значит...
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