Над Ростовской областью прогремели взрывы, квартиру Зеленской выставили на продажу: новости СВО за 21 октября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 октября.
Над Ростовской областью услышали взрывы
161.RU
В Ростовской области раздались звуки взрывов. Первый прогремел около 14:08 по местному времени, второй — примерно через час. Взрывы слышали или видели инверсионные следы жители Военведа, Северного, Суворовского и Александровки, передают наши коллеги из 161.RU.
161.RU
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что сработали ПВО. В первом случае уничтожили цель над областью, во втором — за ее пределами.
— Вновь отработали подразделения наших ПВО, по целям за пределами Ростовской области. Прошу сохранять спокойствие, военные выполняют свою работу, — написал Васили Голубев.
Квартиру Зеленской выставили на торги
Национализированную квартиру в центре поселка Ливадия в Ялте, принадлежавшую жене президента Украины Елене Зеленской, выставили на торги. Она находится в состоянии предчистовой отделки, сообщает ТАСС.
Площадь квартиры — 119,5 квадратных метра. Её национализировали в марте 2023 года. В квартире Зеленские не жили.
Заявки на покупку будут принимать до 26 октября, участники должны внести задаток в размере 50% от начальной цены. Торги назначены на 30 октября. Первоначальная стоимость — 24,6 миллиона рублей.
США и ЕС хотят передать Украине доходы от активов России
Евросоюз и США планируют передать Украине доходы частных компаний от замороженных российских активов. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита, состоявшегося в Вашингтоне.
— Частью наших усилий по поддержке Украины в краткосрочной перспективе станет изучение возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, если эта прибыль не должна быть использована на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства, — говорится в документе.