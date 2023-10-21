Над Ростовской областью прогремели взрывы, квартиру Зеленской выставили на продажу: новости СВО за 21 октября

В небе над Ростовской областью появились инверсионные следы

В небе над Ростовской областью появились инверсионные следы Фото: читатель 161.RU

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 октября.

В Ростовской области раздались звуки взрывов. Первый прогремел около 14:08 по местному времени, второй — примерно через час. Взрывы слышали или видели инверсионные следы жители Военведа, Северного, Суворовского и Александровки, передают наши коллеги из 161.RU .

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что сработали ПВО. В первом случае уничтожили цель над областью, во втором — за ее пределами.

— Вновь отработали подразделения наших ПВО, по целям за пределами Ростовской области. Прошу сохранять спокойствие, военные выполняют свою работу, — написал Васили Голубев.