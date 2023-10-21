В какой рыбе больше йода: отвечают врачи

Мы бы сказали, что полезна любая вкусная рыба, но лучше послушаем врачей Фото: Максим Бутусов / E1.RU Поделиться Поделиться





У рыбы вообще много полезных свойств и элементов. Это различные витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, легкоусвояемый белок. А еще рыба — это источник йода, столь редкого для российских широт. Мы решили узнать у врачей, а в какой, собственно, рыбе этого самого йода больше всего? И вот что они нам ответили.

Зачем нам вообще нужен йод Йод необходим для того, чтобы обменные реакции в нашем организме не затормаживались и работали стабильно. От этого зависит и наше здоровье, и настроение, и вес. Без йода мы будем ходить грустные, с лишним весом (йод участвует в создании щитовидной железой гормона тироксина — уменьшение его количества в организме часто становится причиной избыточного веса), сухой кожей (отсутствие йода, как и других необходимых элементов и гормонов, не дает обновляться клеткам кожи, что проявляется в появлении больших ороговевших участков, подверженных шелушению), ломкими ногтями и волосами. Но это только внешние признаки.

При йододефиците у человека начинаются проблемы с сердечно-сосудистой, репродуктивной и центральной нервной системами. Иммунитет заметно снижается, сил постоянно ни на что не хватает, человека начинает раздражать любая мелочь. Если йододефицит наблюдается достаточно долго, щитовидная железа, реагируя на этот недостаток, начнет увеличиваться в размерах. Это состояние называется эндемический зоб, когда щитовидка увеличивается без нарушения функций. Также может развиться гипотиреоз — нарушение продукции гормонов щитовидной железой.

Врожденный йододефицит может привести к неправильному развитию костей и суставов, всех органов и систем, а главное, к значительному отставанию в умственном развитии. Фактически, такой ребенок может стать инвалидом. — Заболевания щитовидной железы могут встречаться абсолютно в любом возрасте, в том числе у детей, — говорит эндокринолог Арсений Русанов. — Щитовидная железа будущего ребенка начинает развиваться на 3-й неделе внутриутробного развития, и уже с этого момента необходимо контролировать ее функции.



Арсений Русанов — врач-эндокринолог «Инвитро — Приволжье», член Российской ассоциации эндокринологов.

По словам врача, в человеческом организме йод сам собой не синтезируется, и для профилактики йододефицитных заболеваний необходимо съедать необходимое количество йода каждый день. Его запасы должны постоянно поступать извне — с продуктами и водой. В каких продуктах йода больше всего В случае с йододефицитом врачи могут назначить йод в лекарственной форме или БАДы. Это позволит быстро восполнить недостаток, который потом можно поддерживать питанием.

Суточная норма потребления йода — 150–250 мкг в сутки. Но, по словам врачей, за день мы не съедаем и половину этой нормы. — Обычный рацион человека не содержит много йода. Из-за этого каждый день простой россиянин принимает лишь половину нужного ему йода с пищей, — говорит эндокринолог Татьяна Наследова. — В тех местностях, где количество йода в привычной еде мало, следует выбирать специально подготовленные продукты (искусственно обогащенные йодом). Среди них — соль и хлеб. Надо сказать, что использование только йодированной соли вполне способно восполнить такой дефицит в организме человека.

Татьяна Наследова — врач-эндокринолог, специализируется на диагностике функционирования эндокринной системы, работает с обостренными и хроническими формами болезней, появляющихся чаще всего при гормональных нарушениях. В достаточном количестве йод можно найти в овощах и фруктах, выращенных на богатых йодом землях, крупе, молоке, яйцах, мясе. А больше всего этого микроэлемента в морской капусте, ламинарии и в морской рыбе. В какой рыбе больше йода Содержание йода в рыбе напрямую зависит от местности, где она росла. Поэтому промысловая рыба и морепродукты будут полезнее фермерских. Но чтобы узнать, какая же рыба всё-таки содержит больше всего йода, ученые даже провели исследование. И оно показало, что самая насыщенная йодом рыба — это минтай. Кроме того, в полезный список вошли такие виды: сайда; треска; хек; морской окунь; макрель.

А вот худшие показатели по части йода — у палтуса и тунца.

Чем еще полезна рыба

По словам врачей, рыбу лучше всего есть не меньше двух раз в неделю. Потому что кроме йода в ней есть практически всё, что полезно для тела, мозга, сердца и суставов. Омега-3 жирные кислоты улучшают память и внимание, а в сочетании с селеном, витаминами D и группы B улучшают работу ЦНС. В то же время калий в компании с омега-3 регулирует артериальное давление и помогает расслабить гладкую мышечную ткань сосудов. Кроме того, содержащиеся в рыбе полезные вещества способны приостанавливать старение клеток, стимулировать репродуктивную функцию и снизить уровень холестерина.

