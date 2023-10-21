Квартиру Зеленского продают в Крыму. От украинских активов власти рассчитывают выручить миллиард

Власти Крыма намерены до конца года получить более миллиарда рублей от продажи национализированных украинских активов, в том числе принадлежавших олигархам. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов проинформировал 21 октября в своём телеграм-канале.

«С начала 2023 года в Крыму проведены конкурсные процедуры по реализации национализированного недвижимого имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, в количестве 8 лотов на сумму около 820 млн рублей», — сообщает Константинов.

