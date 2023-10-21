Квартиру Зеленского продают в Крыму. От украинских активов власти рассчитывают выручить миллиард

Власти Крыма намерены до конца года получить более миллиарда рублей от продажи национализированных украинских активов, в том числе принадлежавших олигархам. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов проинформировал 21 октября в своём телеграм-канале.
«С начала 2023 года в Крыму проведены конкурсные процедуры по реализации национализированного недвижимого имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, в количестве 8 лотов на сумму около 820 млн рублей», — сообщает Константинов.
В лоты входили объекты коммерческой недвижимости и жилфонда, средства поступили в бюджет Крыма. До конца года планируется провести аукцион ещё по 19 лотам. От продажи этих объектов, как ожидается, республика получит более 1 млрд рублей. Среди помещений, извещения о продаже которые уже размещены на открытых аукционах, — объекты санаторно-курортного назначения, торговли, а также квартира супругов Зеленских — этот объект самый востребованный из всех размещённых, отмечает глава крымского парламента. Квартира президента Украины Владимира Зеленского, по данным СМИ, находится в Ялтинском районе Крыма.
«Начальная стоимость лотов определяется в рамках проведения независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства. Принять участие в торгах может каждый желающий», — добавляет Константинов.