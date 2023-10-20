«Вынул маленький ножичек, пробил ей колесо». Водитель Тюльпановых показал себя в дорожном споре

Дорожный конфликт на Крестовском острове в Петербурге 20 октября закончился криками, порезанным колесом и вызовом полиции. Вспылил водитель непростой машины.
По данным «Фонтанки», в 15:47 в полицию Петроградского района поступила информация о том, что на перекрестке Константиновского проспекта и Рюхиной улицы на Крестовском острове в ходе дорожного конфликта водитель автомобиля Mercedes проткнул ножом колесо Honda Civic. Это шло несколько в противоречие с его главным призывом, который он адресовал оппоненту: «Проезжай!»
читатель «Фонтанки»
C водительского сиденья «Хонды» за этими забегами наблюдала женщина, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После успешного выпада агрессор добил «Хонду» кулаком и скрылся. Вскоре сотрудники ГИБДД остановили «Мерседес» у дома 1 по Петровской площади. За рулем был 45-летний петербуржец. Его доставили в отдел полиции.
Как рассказала «Фонтанке» водитель «Хонды», она объезжала другую машину через прерывистую линию разметки, когда навстречу ей выехал «Мерседес» и преградил дорогу. Она остановилась. После этого водитель «Мерседеса» вышел, стал бить стекла «Хонды», кричать и угрожать ножом, требуя отъехать, порезал ножом колесо. Так продолжалось минут 10–15, после чего мужчина вернулся в машину и уехал. Женщина позвонила в полицию.
По словам читательницы, в машине вместе с ней находилась ее 9-летняя дочь, которая изрядно испугалась из-за всего произошедшего. Сейчас женщина направляется подавать заявление в полицию. Фактов достаточно, благо часть этого сражения между человеком и машиной она успела заснять.
«Фонтанка» дозвонилась до второго участника конфликта. Он утверждает, что за нож схватился уже после многократных попыток вразумить оппонентку. Со слов мужчины, он ехал от станции метро «Крестовский остров» по своей полосе, когда навстречу ему выехала женщина на Honda Civic и встала прямо перед ним, загородив проезд. Он вышел из машины и попросил ее вернуться в свою полосу, чтобы они могли разъехаться, на что женщина «бурно отреагировала, якобы она не на встречке». «И порядка 15 минут не хотела отъезжать. Я выходил из машины, заходил в свою машину, мигал фарами, гудел ей там и так далее. Никак она не реагировала на мои попытки вразумить как-то ее, — рассказал автомобилист, добавив, что за это время за «Мерседесом» скопилось несколько машин и автобус. — И, ну, я вынул там маленький ножичек, пробил ей колесо».
По данным «Фонтанки», автомобиль принадлежит вдове бывшего председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова. Управлявший машиной мужчина, по его словам, работал у депутата водителем и продолжает работать на этой же машине. Сама Наталья от комментариев отказалась.
По опыту последних лет, это нестандартный набор персонажей, которые фигурируют в медийной истории, связанной с семьей Тюльпановых. Куда больше поводов для разговоров традиционно дает дочь бывшего вице-спикера и экс-жена футболиста и тренера Александра Кержакова — Милана. В частности, большой резонанс имела история с избиением, в котором она обвинила своего молодого человека. А до этого она выпустила книгу «Убей в себе жертву», где помимо рассказов о некрасивом расставании с Кержаковым проехалась и по «Фонтанке».