«Вынул маленький ножичек, пробил ей колесо». Водитель Тюльпановых показал себя в дорожном споре

Как рассказала «Фонтанке» водитель «Хонды», она объезжала другую машину через прерывистую линию разметки, когда навстречу ей выехал «Мерседес» и преградил дорогу. Она остановилась. После этого водитель «Мерседеса» вышел, стал бить стекла «Хонды», кричать и угрожать ножом, требуя отъехать, порезал ножом колесо. Так продолжалось минут 10–15, после чего мужчина вернулся в машину и уехал. Женщина позвонила в полицию.



По словам читательницы, в машине вместе с ней находилась ее 9-летняя дочь, которая изрядно испугалась из-за всего произошедшего. Сейчас женщина направляется подавать заявление в полицию. Фактов достаточно, благо часть этого сражения между человеком и машиной она успела заснять.



«Фонтанка» дозвонилась до второго участника конфликта. Он утверждает, что за нож схватился уже после многократных попыток вразумить оппонентку. Со слов мужчины, он ехал от станции метро «Крестовский остров» по своей полосе, когда навстречу ему выехала женщина на Honda Civic и встала прямо перед ним, загородив проезд. Он вышел из машины и попросил ее вернуться в свою полосу, чтобы они могли разъехаться, на что женщина «бурно отреагировала, якобы она не на встречке». «И порядка 15 минут не хотела отъезжать. Я выходил из машины, заходил в свою машину, мигал фарами, гудел ей там и так далее. Никак она не реагировала на мои попытки вразумить как-то ее, — рассказал автомобилист, добавив, что за это время за «Мерседесом» скопилось несколько машин и автобус. — И, ну, я вынул там маленький ножичек, пробил ей колесо».

