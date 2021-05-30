Фото: скрин instagram.com/milana_tulpanova/ Поделиться Поделиться







Петербургский предприниматель Евгений Чуприна стал звездой Instagram Миланы Тюльпановой задолго до ее откровенных признаний и демонстрации синяков на щеках 29 мая. Буквально в прямом эфире они то расставались, то сходились вновь, а то и праздновали «свадьбу» на Мальдивах. В феврале она вроде бы подвела черту под отношениями, заявив, что он — «мошенник с тремя судимостями», так что дел с ним она больше иметь не желает. Однако потом после публичных извинений Миланы они вновь сошлись. А в минувшую субботу порадовала своих подписчиков своим видом, рассказав, что Евгений ее избил, и теперь должен понести наказание. С участковым предпринимателю уже пришлось подискутировать.



— Что произошло в тот день, откуда у Миланы появились синяки?

— Никаких синяков нет — они нарисованные.

— Так она же сказала, что снимала побои. Ладно подписчики в Instagram, но не могли же врачи и участковый принять грим за реальные следы насилия?

— Не знаю, что там она снимала, но я ее не бил. Дело было так. После перерыва в отношениях — мы отдыхали в разных компаниях — она мне снова написала: «Почему не сказал, что приехал в Петербург? Давай встретимся». К тому времени наконец-то в Петербург пришли дорогие часы, которые я заказал, когда мы еще общались. Она спросила, какая ситуация с ними, я решил, что раз для нее они заказывались, то отдам ей.

— Сколько они стоят?

— Два с половиной миллиона. Но в день, когда она должна была их забирать, случилась заминка, и передача не состоялась. И она завелась. Начала в переписке ругать меня последними словами, обвинять, что я и не собирался ей ничего давать. В тот день мы заранее договаривались пойти в кино, и я все же решил сгладить конфликт. Написал, спросил, в силе ли договоренности. Идти в кино она отказалась, но попросила купить продуктов. Я заехал в «Азбуку», чего-то купил и подъехал к ее дому. Она вышла забрать пакеты, но я предложил сперва обсудить эту ситуацию. Она опять завелась и бросилась на меня с кулаками. Я ее отодвигал от себя. Позже мы сели в мою машину, чтобы уже спокойно поговорить, к чему я все время ее призывал. Разговор был нормальный. Не о любви, конечно, а о деньгах. Я высказал свою точку зрения, попросил вернуть хотя бы символическую сумму, которую она именно что брала в долг с обещанием вернуть через неделю — так было бы правильно. Она согласилась с этим, я вытер ее слезы, и она спокойно ушла. А потом узнал, как она изложила этот разговор в своем Instagram.



— Вы официально — супруги?

— Нет, церемония на Мальдивах не была официальной. Она попросила, давай сделаем. Вот и сделали. С точки зрения российского законодательства, мы не супруги.

— А что с ее словами о мошеннике с тремя судимостями?

— У меня, конечно, нет трех судимостей. В 1998 году, когда я еще был супермелким, за кражу. Вторая — за мошенничество в 2008 году. Это было. Но про эти судимости она знала, как только мы познакомились. Сразу же я ей о них рассказал.

— Чем вы зарабатываете на жизнь?

— Моя компания занимается переработкой мусора. Мы сотрудничаем с крупными предприятиями, в том числе с крупнейшими автозаводами. Забираем их отходы, сортируем и перерабатываем. Плюс у меня есть активы в общепите и бизнес с недвижимостью.

— Отношения у вас, судя по Instagram Миланы, не были простыми. Что их осложняло?

— Запрещенные вещества и алкоголь. Даже когда не было каких-то вечеринок, она постоянно выпивала по три бутылки вина в день. И даже для романтических отношений она предлагала покупать стимуляторы, чтобы «усилить ощущения». Я трижды оплатил курсы ее реабилитации, подшил ее, а потом продлевал эту процедуру.



— Как у вас складывались отношения с этой семьей?

— Лучше всего мне получалось общаться с ее сыном. Мой ребенок с ним тоже дружит. Но сама Милана, как мне казалось, не уделяет ему внимания. Общаться с отцом она ему не дает. Однажды на свой день рождения мальчик сидел у меня в машине и плакал, потому что хотел поговорить по телефону с папой. Я просил Милану хотя бы в тот день разрешить, но она отказалась.

— В прессе много уделялось внимания алиментам на этого ребенка.

— Сразу после развода Саша Кержаков, насколько я знаю, оставил Милане 150 миллионов рублей. А сейчас каждый месяц, я слышал, он присылает по 90 тысяч рублей.

— Милану часто представляют в СМИ как бизнесмена. Вы были в курсе ее дел?

— Конечно, я же и был главным инвестором ее инстаграм-блога, платил ее сотрудникам. Один накручивает лайки, другой пишет комментарии и делает статистику. Как только я им занялся, я сразу порезал косты — уволил лишних людей, к примеру, совершенно ненужного пиарщика.

Приносить деньги без вложений такие блоги могут только действительно популярным людям — футболистам или актерам, которые основной доход получают от своей работы. А в случае Миланы постоянно приходилось вкладываться, чтобы показывать рекламодателям интересные им цифры популярности.



К примеру, в первый раз я дал 450 тысяч на участие блога Миланы в так называемом круге. Это когда более популярные блогеры рекомендуют своим читателям ставить лайки и подписываться на менее известных, разумеется, за деньги. Тогда она увеличила число подписчиков с 1,1 миллиона до 1,7. Но эти показатели надо все время поддерживать — кто-то постоянно отписывается, очень много ботов. Думаю, в реальности там живых людей гораздо меньше. Чтобы не отпугивать рекламодателей, надо постоянно вкладываться в поддержание видимости куда большей популярности.

Ну и кроме того, на этот блог идет очень много постоянных расходов. Надо покупать новую одежду, чтобы не появляться в одном и том же. Фотографы, гримеры, места для съемок. А стоимость публикации в ее сториз — 10–20 тысяч рублей. Плюс что-то дают бартером. В ленте — 50–70 тысяч, но такое берут очень редко. Общая выручка — где-то тысяч 300–400 в месяц выходит, и если бы не мои постоянные вложения, блог был бы убыточным. А так примерно выходил в ноль.

