Дочь погибшего сенатора и бывшая жена футболиста, блогер и телеведущая Милана Тюльпанова-Кержакова выпустила книжку с говорящим названием «Убей в себе жертву». Между занимательными рассказами о нравах второго поколения российской элиты и советами, как распознать абьюзера, обнаружились два мощных упоминания «Фонтанки». Автор, не стесняясь в выражениях, обвиняет наше издание в ангажированности и продажности. Редакция готовит иск о защите деловой репутации.

Милана Тюльпанова могла бы стать петербургским лицом борьбы с домашним насилием и абьюзингом. Кажется, у нее для этого все есть: тяжелый личный опыт, готовность открыто о нем говорить и ресурсы для общественного резонанса. Однако на практике выходит, что героиня пытается все это монетизировать.



При этом можно допустить, что книга «Убей в себе жертву» появилась как раз из стремления поделиться полученными знаниями о жизни с теми, кому еще только предстоит освободиться от своего абьюзера. Но психологическая сторона вопроса, несмотря на комментарии привлеченного эксперта Натальи Зенцовой, провисает. Вплоть до того, что Милана попросту может подставить под удар беременных, рассказывая о том, что использовала это свое состояние для того, чтобы самой хоть немного побыть тираном и манипулятором.

Примерно четверть книги Милана посвящает рассказам об отце. Оно и понятно: согласно современным психологическим теориям, искать корни своих нынешних отношений с партнером принято в родительской семье. Читатели узнают, что служивший в начале 90-х главным механиком на судах Балтийского морского пароходства Вадим Тюльпанов на первом же свидании «не нашел другого способа выразить свои чувства и дал маме огромную по тем временам сумму — 500 рублей. Просто так, чтобы она смогла купить себе все, что захочет». При этом не мог отличить скорпиона от ящерицы и не умел проявлять любовь к детям.



«Этому его не научили его родители, — пишет Милана. — При этом с папой у нас всегда были, скорее, деловые отношения, мы даже здоровались с ним за руку». От дочери будущий сенатор ожидал совершенства во всем. Из-за двух четверок в четверти девочку могли «сослать» на время с глаз долой — к бабушке.

Строгость в воспитании распространялось и на младшего брата Миланы, Владислава. «Меня как девочку все же несколько оберегали, предполагая, что я выйду замуж и счастливо проживу в браке лет двадцать пять», — пишет автор, не уточняя, что, по мнению родителей, должно было с ней случиться, когда она разменяет первый «четвертак» семейной жизни.

Впрочем, как только Милана поступила в университет, родительская хватка ослабла. Начались клубы с выпивкой. «Когда я не могла сдать какой-то экзамен, то просто платила за оценку, и то, что мне в этом не отказывали, сыграло со мной злую шутку», — простодушно рассказывает автор об альма-матер.

Первые деструктивные отношения случились у Миланы Тюльпановой в возрасте 18 лет. Их она вспоминает даже с благодарностью: партнер критиковал её внешность, зато теперь она выглядит «намного лучше». «Если бы он мне этих слов не сказал, возможно, я не стала бы работать над собой», — пишет автор, как бы намекая, что некоторые абьюзеры бывают полезными.



Но главный герой этого романа — футболист Александр Кержаков. Описывая трогательное начало отношений, Милана уточняет: «Желание у него было только одно: иметь трудоустройство в конце футбольной карьеры. внешнее развитие после окончания карьеры. А тренерскую лицензию получать очень долго, поэтому Саша планировал идти в политику». Сказка закончилась быстро. Главным стержнем, мотивом и первопричиной отношений в семье стали деньги. Так, после описанного в книге инцидента с рукоприкладством в Швейцарии, Александру Кержакову удалось вернуть доверие тестя весьма нетривиальным способом, предложив сенатору: «Давайте я переведу весь свой капитал на счет Миланы, и, если подобное повторится еще хоть раз, она заберет эти деньги себе».

«В этот же день мы поехали в банк, и он перевел на мой счет все свои активы — порядка четырех миллионов долларов», — сообщает Милана Тюльпанова в книге. После этого «страхового взноса» отношения, казалось бы, наладились. Но сенатор Вадим Тюльпанов внезапно скончался. По версии следствия — неудачно поскользнулся в бане и ударился головой.



«Мы до сих пор не имеем никакой информации о том, что произошло на самом деле, и, видимо, не узнаем — в первую очередь, потому, что это знание может быть небезопасно для моей семьи», — пишет Милана.

Дальнейшее описание похорон характеризует нравы, царящие внутри элиты: «Приехали папины коллеги. Вместо слов соболезнования, за редким исключением, они начали говорить, какое количество неких акций принадлежит нам, а какое — им». Кержаков, как утверждает автор книги, выступил ничуть не лучше, сказав у открытого гроба: «Какой же это был великий человек, но он так для меня ничего и не сделал».

автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Теперь, согласно книге, условный чемодан с четырьмя миллионами долларов стал одним из главных двигателей сюжета. Потому что плательщик хотел его во что бы то ни стало вернуть. Случай представился во время борьбы Кержакова и Тюльпановой за общего сына. «Чтобы увидеться с сыном, я должна была отдать Саше те деньги, которые он перевел, когда мы вернулись из Цюриха. И признать себя зависимой от наркотиков, потому что, по его словам, я оклеветала его на всю страну. Также я должна была поехать в клинику для наркоманов», — рассказывает Милана. Признание Миланы в том, что обвинение Кержакова в краже сына было ложным, зафиксировано в новостях



На страницах 154 и 161 книги Миланы «Фонтанка» неожиданно обнаружила упоминание себя любимой в контексте длительного и болезненного спора между экс-супругами за ребенка. Наше издание, действительно, следило за перипетиями этого сюжета. В частности, описало «нашествие жен», о котором рассказал в суде адвокат Кержакова.

Вот как об этой публикации пишет в своей книге Милана Тюльпанова: «На следующий день в издании «Фонтанка. ру», которое было полностью им (Кержаковым. — Прим.ред.) ангажировано, появилась новость о том, что мы втроем, в неадекватном состоянии, проникли на чужую частную территорию. Хотя, напомню, именно таким способом Саша украл сына с моей дачи». В конце концов Милана добилась через суд, чтобы ребенок проживал с ней, а потом забрала сына из дома Кержакова. Пожалуй, это самый сильный эпизод в книге.

«Мы зашли в дом. Саша вышел с сыном на руках, тот был полностью раздет, одежда лежала рядом. Мы сошлись, как две враждующие армии — по мою сторону стояли люди, которые приехали со мной, а с Сашиной стороны — его психологи, юристы, большое количество камер. Он позвал журналистов «Фонтанки.ру», которым уже давно платил деньги за то, чтобы они с момента нашего развода писали про меня самую ужасную грязь, какую только можно было придумать, — пишет Милана Тюльпанова. — Один из приставов сказал мне: «Милана, у тебя есть буквально минута для того, чтобы подойти к сыну, взять его и бежать, как Форрест Гамп, куда глаза глядят. Потому что, возможно, больше такой возможности нам не представится». Как я уже говорила, с юридической точки зрения, если ребенок начинает плакать, вся процедура останавливается».

