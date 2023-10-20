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    Яна Тумина выпускает в БДТ инклюзивный спектакль-лабораторию на птичьем языке

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    21 октября на малой сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова пройдёт премьера инклюзивного спектакля-лаборатории Яны Туминой «Ау».

    Фото: Стас Левшин, фото предоставлено пресс-службой БДТ
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    Главными героями и создателями спектакля стали молодые люди с расстройством аутистического спектра (РАС). Вместе с профессиональными артистами БДТ они работали над кукольным спектаклем о старом птицелове. Его историю рассказывают особенные артисты на «особом птичьем языке». Главными темами спектакля стали воля и привязанность, одиночество и единение, любовь и равнодушие. Текст для постановки сочинили Яна Тумина и Елена Чарник. Они наполнили его фрагментами литературных текстов: притч Тонино Гуэрры, поэм Григора Нарекаци и Николая Заболоцкого.

    Фото: Стас Левшин, фото предоставлено пресс-службой БДТ
    Фото: Стас Левшин, фото предоставлено пресс-службой БДТ
    Фото: Стас Левшин, фото предоставлено пресс-службой БДТ
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    Жанр действия обозначен как спектакль-лаборатория — это значит, что работа над спектаклем не закончилась, будет продолжаться, и финальной точки у него нет. Яна Тумина использует язык визуального театра, предметного и в меньшей степени театра кукол. В спектакле заняты артисты БДТ — Виктор Княжев и Алёна Кучкова. Также в спектакле заняты актёры-кукольники Ренат Шавалиев и Алексей Мельник. Роль Ангела исполнит особенный актёр Феофан Чистовский. Их партнёрами станут артисты с РАС Иван Байдаков, Светлана Галеева, Георгий Герасименко, Ева Коновалова и Игорь Никитин. О совместной работе профессиональных актеров и артистов с РАС Виктор Княжев говорит так: «Особенные ребята для нас — соавторы, они создают этот спектакль. У них абсолютно другое существование на площадке — они помогают мне по-новому видеть сцену. Они ничего не играют, и при этом высекают энергию — я у них учусь быть настоящим, ничего не наигрывая, не придумывая».

    Спектакль посвящен памяти актёра Большого театра кукол Михаила Ложкина, который скоропостижно скончался этим летом. Роль кукловода старика Птицелова в этом спектакле стала его последней работой.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: Стас Левшин, фото предоставлено пресс-службой БДТ

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