Театр Поколений выпускает спектакль о переписке Астрид Линдгрен и 12-летней девочки Сары Юнгкранц

21 и 22 октября в Театре Поколений пройдут премьерные показы спектакля режиссера Татьяны Шуклиной «Хотите сделать меня счастливой?».



Фото: teatr-pokoleniy.com Поделиться Поделиться





В основе спектакля, который авторы называют театральным исследованием, — переписка известной детской писательницы Астрид Линдгрен и Сары Юнгкранц (Швардт). Режиссер также выступила автором инсценировки, а над переводом писем работала Екатерина Чевкина (в России переписка в её переводе опубликована в издании «Ваши письма я храню под матрасом. Переписка 1971–2002» в 2017 году).



Авторы исследуют, как неординарная и мечтающая о карьере актрисы девочка Сара обратилась к известной детской писательнице с письмом как к последнему оплоту надежды осуществить мечту. Между ними завязался эпистолярный диалог длиною в жизнь. Астрид стала для подростка своеобразным световым сигналом, который помог найти верный жизненный маршрут. Создатели спектакля надеются на терапевтический эффект спектакля — «Может быть, проживая этот опыт прочтения, мы сможем увидеть пути к себе и своим близким».



А в глобальном смысле это спектакль не только про переписку девочки и писательницы, а исследование феномена тоски — «Ребенок тоскует по родителям, у которых нет для него времени, сестра тоскует по сестре, у которой появились свои подруги, брат — по брату, которым восхищается, друг — по охладевшему другу, мужчина по женщине, с которой не был близок, женщина — по мужчине, что ушел, но всего смиреннее и глубже тоскуют родители по своим детям, которых закон жизни привязал к отношениям с другими людьми. Словно рыдание скрипичной струны, словно зов чибиса над вересковой пустошью, летит по миру, населенному людьми, их тоска по другим людям».



Интересно, что в действующих лицах обозначены две актрисы: Елена Трифонова (Астрид Линдгрен) и Анна Саклакова (Сара Юнгкранц (Швардт)). Но вместо традиционного «роль играет/роль исполняет» в афише спектакля написано «Актриса, озвучивающая».

16+

Полина Никитина

