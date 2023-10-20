Дон Кихот отправится в еще один поход в театре «Суббота»

21 и 22 октября на основной сцене театра «Суббота» пройдут премьерные показы спектакля Кирилла Люкевича с абсурдно длинным названием «Еще один поход хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Панса, а также их старых и новых знакомых, в ожидании конца известных времен, или Просто Дон Кихот».

Знаменитый испанский роман Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» адаптировала для сцены драматург Анастасия Федорова. Задуманный Сервантесом как пародия на рыцарские романы эпохи Ренессанса, «Дон Кихот» стал одним из символов человеческой культуры, узнаваемым архетипом, «вечным спутником» человечества — как назвал его Мережковский. Пародийный герой стал близким романтиком и своеобразной человеческой надеждой на то, что в тяжелой и безрадостной во многом жизни есть место мечте и вере в великое.

У Люкевича и Федоровой история Дон Кихота превращается в средневековую комедию, рассказанную современным языком. Дон Кихот и Санчо Панса встретят старых и новых знакомых и еще раз поведают зрителям, что даже в никчемной жизни есть место подвигу.



Роль Дон Кихота исполнит Александр Лушин, артист Александринского театра, уже работавший с Люкевичем (спектакль UFO), а его друга и спутника Санчо Панса сыграет Владислав Демьяненко.

