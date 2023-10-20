Театр Lusores приглашает петербуржцев на антологию авангарда

С 21 по 29 октября в культурном пространстве «Третье место» (Литейный проспект, 62) петербуржцы смогут посетить посвященные истории и самым значимым текстам русского авангарда спектакли, перформансы и концерты, а также лекции и круглые столы в рамках фестиваля «Антология авангарда».



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Одна из главных целей фестиваля — показать, как события культуры начала прошлого века повлияли на современного человека во всех сферах жизни: от формы смартфона до способа мысли и говорить. Тем не менее многие тексты русского авангарда начала 20-го века неизвестны широкому кругу или известны лишь на уровне цитат. И мультиформатный и междисциплинарный фестиваль как раз предполагает возможность широкому кругу зрителей познакомиться с наследием русского авангарда. Зрители смогут послушать музыку, поговорить о кино, театре и поэзии на лекциях и семинарах, поучаствовать в поэтических чтениях, но театр станет главной смысловой точкой фестиваля, так как театр наиболее точно соответствует художественным задачам авангарда — «Недаром Велимир Хлебников призывал современников всех спешить в Созерцавль. Или Созерцог, как он предлагал называть театр».



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В первый день фестиваля, 21 октября, пройдет показ спектакля- импровизации «Истинник» по стихам Владимира Стерлигова, а на следующий день экспериментальный театр Lusores представит сценическое погружение в поэтический мир Николая Заболоцкого спектакль о негромких сторонах человеческой жизни «Школа жуков».



В последний день фестиваля, 29 октября, можно будет увидеть работу экспериментального театра Lusores «Зангези» спектакль о человеке, который мечтал найти формулу судеб мира и создать идеальный мир счастья без войн и кровопролития.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Параллельно с основной театральной программой будет идти просветительская — спектакли будут представлять специалисты в области литературы и театра. Например, лекцию о театре Велимира Хлебникова представит театровед, историк театра и режиссер Вадим Максимов (28 октября в 14.00).

Подробности программы и расписание смотрите на сайте и в социальных сетях фестиваля.



12+

Полина Никитина

