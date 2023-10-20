Акции VK упали на 17 % в первые минуты торгов после переезда компании в Россию

Акции компании VK упали на 17 % в первые минуты торгов на Московской бирже 20 октября. Это первый день торгов для ценных бумаг IT-холдинга после месячного перерыва, который был объявлен в связи с перерегистрацией в Калининградской области.



Резкое падение пришлось на 10:00 мск. Уже через две минуты акции частично отыграли падение, а в 10:14 показали максимальную цену за сегодня, однако это все равно не дотянуло до отметок, на которых торги для компании закончились 18 сентября. После резких колебаний к 13:00 мск цена акций VK составила 613 рублей, что на 7,9 % меньше окончания предыдущих торгов.

