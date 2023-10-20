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    Акции VK упали на 17 % в первые минуты торгов после переезда компании в Россию

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    12 комментариев

    Акции компании VK упали на 17 % в первые минуты торгов на Московской бирже 20 октября. Это первый день торгов для ценных бумаг IT-холдинга после месячного перерыва, который был объявлен в связи с перерегистрацией в Калининградской области.

    Резкое падение пришлось на 10:00 мск. Уже через две минуты акции частично отыграли падение, а в 10:14 показали максимальную цену за сегодня, однако это все равно не дотянуло до отметок, на которых торги для компании закончились 18 сентября. После резких колебаний к 13:00 мск цена акций VK составила 613 рублей, что на 7,9 % меньше окончания предыдущих торгов.

    Торги акциями VK не проводились с 18 сентября по 20 октября в связи с перерегистрацией компании с Британских Виргинских островов на остров Октябрьский в Калининградской области. О таких планах компания объявила еще в феврале, и тогда это вызвало позитивную реакцию на рынке.

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    Комментарии 12

    Zet20 Окт 2023 в 14:11
    1 переезд = 2 пожара
    +0−0
    Южный20 Окт 2023 в 14:01
    в том, что мы такие нищие,так плохо живем и нас становится все меньше вашей вины нет, это целиком и полностью ваша заслуга.
    +1−0
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