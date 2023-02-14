Бумаги VK выросли почти на 5% на новостях о возможной перерегистрации компании в России

Депозитарные расписки IT-гиганта VK подорожали почти на 5%, до 505 рублей за бумагу, на фоне сообщения компании о возможном переезде компании с британских Виргинских островов в Россию. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже 14 февраля.

В моменте расписки компании подорожали почти на 5%, но позже рост замедлился. По данным на 11:40 мск, цена бумаг составляет 491 рубль (+1,7%).

Поводом для резкого роста стало сообщение VK Company о том, что 13 февраля ее совет директоров одобрил возможность редомициляции (смена страны регистации) компании с Британских Виргинских островов в Россию.