Массовая драка в центре Петербурга попала на видео. Она тормозила экстренную службу

Камера запечатлела последствия скандала, который начался в беспокойном кафе в центре Петербурга и вылился на улицу. Проблесковые маячки участников не вразумили.
Судя по видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 20 октября, повздорившие в кафе на улице Достоевского продолжили выяснять отношения на проезжей части. Процесс увлёк настолько, что освобождать дорогу автомобилю экстренной службы участники не торопились.
«Фонтанка.ру»
В отдел увезли 12 человек. Ещё двое оказались там же, но после посещения больницы. По данным полиции, схлестнулись иностранцы, отдыхавшие в заведении «Каттакурган». Поводом стала единственная на две компании женщина.
Итогом стали шесть протоколов о нарушении миграционного законодательства, восемь за мелкое хулиганство и уголовное дело по 213-й статье, по которому процессуально задержаны четверо предполагаемых зачинщиков.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что работу кафе приостановила полиция — в связи с неоднократными жалобами.