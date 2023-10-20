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    Массовая драка в центре Петербурга попала на видео. Она тормозила экстренную службу

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    26 комментариев

    Камера запечатлела последствия скандала, который начался в беспокойном кафе в центре Петербурга и вылился на улицу. Проблесковые маячки участников не вразумили.

    Судя по видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 20 октября, повздорившие в кафе на улице Достоевского продолжили выяснять отношения на проезжей части. Процесс увлёк настолько, что освобождать дорогу автомобилю экстренной службы участники не торопились.

    «Фонтанка.ру»

    В отдел увезли 12 человек. Ещё двое оказались там же, но после посещения больницы. По данным полиции, схлестнулись иностранцы, отдыхавшие в заведении «Каттакурган». Поводом стала единственная на две компании женщина.

    Итогом стали шесть протоколов о нарушении миграционного законодательства, восемь за мелкое хулиганство и уголовное дело по 213-й статье, по которому процессуально задержаны четверо предполагаемых зачинщиков.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что работу кафе приостановила полиция — в связи с неоднократными жалобами.

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    Комментарии 25

    Хренли20 Окт 2023 в 12:44
    Случайно забрёл недавно на Апрашку-хозмаг искал. Впечатлён!!! 🙁 Как не в СПб. Реально чужаком в ауле себя почувствовал...
    +0−0
    Эксперт по диванам20 Окт 2023 в 12:42
    Вот бы увидеть фото кареглазой Бибигуль, виновницы драки. Красоты необыкновенной? ))
    +0−0
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