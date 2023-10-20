Массовая драка в центре Петербурга попала на видео. Она тормозила экстренную службу

Камера запечатлела последствия скандала, который начался в беспокойном кафе в центре Петербурга и вылился на улицу. Проблесковые маячки участников не вразумили.



Судя по видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 20 октября, повздорившие в кафе на улице Достоевского продолжили выяснять отношения на проезжей части. Процесс увлёк настолько, что освобождать дорогу автомобилю экстренной службы участники не торопились.