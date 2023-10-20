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    Двое в больнице, дюжина в полиции. Иностранцы не поделили женщину в кафе, от которого стонут в центре Петербурга

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    18 комментариев

    Застолье с узбекским колоритом обернулось мордобоем в центре Петербурга. Всё началось с дамы, которой тоже досталось, стало известно «Фонтанке» 20 октября.

    Помощь полиции на улице Достоевского потребовалась два дня назад. Незадолго до полуночи среды там массово махали кулаками, одному из избитых при звонке в «112» связная речь давалась с трудом.

    Подоспевшие на место полицейские в одной машине всех предполагаемых участников не увезли. В отдел уехали гости из Узбекистана: 11 мужчин в возрасте от 23 до 42 лет и 34-летняя женщина, работающая в городе парикмахером. Как выяснилось, именно она стала «яблоком раздора» в кафе «Каттакурган».

    Заведение узбекской кухни, занимающее цокольный этаж жилой пятиэтажки, хорошо знакомо сотрудникам правоохранительных органов. С начала года на шум, гам и потасовки в кафе, которое должно закрываться в 23:00, жаловались почти двадцать раз.

    По данным полиции, четверо из задержанных схлестнулись с 34-летним из Киргизии и 29-летним земляком так, что последние оказались в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и многочисленными ушибами.

    Драка легла в основу уголовного дела о хулиганстве. Четверо предполагаемых зачинщиков к утру 20 октября осваиваются в изоляторе временного содержания. В отношении восьмерых из доставленных в полицию составлены протоколы о мелком хулиганстве. Единственная в компании женщина его тоже получила.

    Шестерым вменили нарушение миграционного законодательства. В их числе оба пострадавших, которые махнули рукой на правила пребывания в Петербурге.

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    Комментарии 18

    Гость20 Окт 2023 в 10:40
    Вот никак не пойму. Все дружно против приехавших на заработки иностранцев. Но также все дружно за палестинцев. Это как?
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 10:33
    Какие вы все нетолерантные. Это же наши братья. Они тоже Путина любят
    +0−0
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