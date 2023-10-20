Двое в больнице, дюжина в полиции. Иностранцы не поделили женщину в кафе, от которого стонут в центре Петербурга

Застолье с узбекским колоритом обернулось мордобоем в центре Петербурга. Всё началось с дамы, которой тоже досталось, стало известно «Фонтанке» 20 октября.



Помощь полиции на улице Достоевского потребовалась два дня назад. Незадолго до полуночи среды там массово махали кулаками, одному из избитых при звонке в «112» связная речь давалась с трудом.



Подоспевшие на место полицейские в одной машине всех предполагаемых участников не увезли. В отдел уехали гости из Узбекистана: 11 мужчин в возрасте от 23 до 42 лет и 34-летняя женщина, работающая в городе парикмахером. Как выяснилось, именно она стала «яблоком раздора» в кафе «Каттакурган».

