    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    0 м/с, штиль

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.31eur102.63

    Казахстан о запрете на экспорт товаров в Россию: «Это не санкции»

    2611
    14 комментариев

    Власти Казахстана не устанавливали запреты на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями, передает 19 октября ТАСС со ссылкой на казахское Министерство торговли и интеграции.

    «Министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет... <…> Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

    В министерстве уточнили, что 106 видов товаров, о запрете экспорта которых в Россию было заявлено ранее, входят в перечень так называемых «товаров двойного назначения». Торговля ими регулируется международными обязательствами Казахстана. В том числе на них необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите.

    «Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено Договором о ЕАЭС», — пояснили в министерстве.

    Напомним, о том что Казахстан перестал поставлять в Россию 106 наименований товаров, 19 октября заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

    «Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения», — сказал Торебаев. Он привел примеры запрещенных к поставкам товаров — дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и тому подобное.

    В сентябре президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не является «анти-Россией», нацелен на сотрудничество с Москвой, но всё равно следует санкционному режиму.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КазахстанСанкции
    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    Гость19 Окт 2023 в 23:26
    106 видов товаров, о запрете экспорта которых в Россию было заявлено ранее, входят в перечень так называемых «товаров двойного назначения». Торговля ими регулируется международными обязательствами Казахстана.
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 22:59
    Такими темпами, скоро белорусы ещё открестятся от россии.
    +3−0
    Гость19 Окт 2023 в 22:53
    Токаева сожрут
    +0−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close