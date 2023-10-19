Казахстан о запрете на экспорт товаров в Россию: «Это не санкции»

Власти Казахстана не устанавливали запреты на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями, передает 19 октября ТАСС со ссылкой на казахское Министерство торговли и интеграции.

«Министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет... <…> Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

