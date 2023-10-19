Казахстан о запрете на экспорт товаров в Россию: «Это не санкции»

Власти Казахстана не устанавливали запреты на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями, передает 19 октября ТАСС со ссылкой на казахское Министерство торговли и интеграции.
«Министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет... <…> Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.
В министерстве уточнили, что 106 видов товаров, о запрете экспорта которых в Россию было заявлено ранее, входят в перечень так называемых «товаров двойного назначения». Торговля ими регулируется международными обязательствами Казахстана. В том числе на них необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите.
«Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено Договором о ЕАЭС», — пояснили в министерстве.
Напомним, о том что Казахстан перестал поставлять в Россию 106 наименований товаров, 19 октября заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.
«Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения», — сказал Торебаев. Он привел примеры запрещенных к поставкам товаров — дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и тому подобное.
В сентябре президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не является «анти-Россией», нацелен на сотрудничество с Москвой, но всё равно следует санкционному режиму.