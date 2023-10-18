Подано с сальмонеллой. Почему соцсети тошнит от Ivory Garden, номинированного на ресторанную премию года

Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Претендент на звание лучшего ресторанного проекта в Петербурге по версии «Собака.ru» остановил работу за день до конца голосования. В соцсетях Ivory Garden номинировали на скандал — теперь слово за Роспотребнадзором.



Послевкусие от завтрака в заведении на 8-й Советской держит в больнице имени Боткина двоих, третий из угодивших в стационар после нескольких капельниц лечится дома. Подсчет отравившихся продолжается и 18 октября. «Были в Ivory Garden, наверное, знаете, популярное место. Ели омлет вителло тоннато. Теперь с сальмонеллой, в жутком состоянии», — рассказала «Фонтанке» Екатерина. Товарищей по несчастью она нашла не только в больнице, но и в соцсетях.

Подробностями вынужденного путешествия в инфекционку с подписчиками не первый день делится фешен-блогер Вероника Аносова. Яичницу она попробовала в пятницу и, наверное, скривилась. «Подумала, что она странная, как будто недожаренная. И мясо было красным внутри», — пишет она в запрещенном в России «Инстаграме»*. В Ivory Garden раньше девушка заказывала только напитки, после них просыпаться под утро от рези в животе и температуры 39 °С не приходилось.

«Думала, что умираю, было невероятно страшно», — пишет она. «Фонтанке» она уточнила, что в больнице ей диагностировали сальмонеллез, в Боткина по прогнозам предстоит провести восемь дней. Игорь выдержал примерно сутки. Он завтракал на 8-й Советской с продюсером и организатором мероприятий Алексеем Камбуловым 14 октября. В заведение зашел впервые, заказал яйца всмятку с авокадо и лососем, но французский омлет вителло тоннато тоже попробовал — его ел друг. На следующий день слег с отравлением и всеми вытекающими симптомами.

В течение двух суток температура не спадала и пришлось вызвать скорую. В Боткина, как говорит, провел ночь, выдержал несколько капельниц и решил, что самочувствие улучшилось достаточно, чтобы продолжить лечение за пределами стационара. Нина только собирается в больницу. Она живет неподалеку от Ivory Garden, в субботу первый раз не прошла мимо. Еда и обстановка понравились достаточно, чтобы вернуться воскресным утром. Заказала омлет, который недобрым словом поминают в Боткина, и угостила мужа. Последствия теперь не удивляют.

«Два дня были выключены полностью. Сегодня первый день без температуры. Мы вызывали платную скорую. Думала, что поставят капельницу, и встанем на ноги, но не помогло. Сказали, что это отравление, на ротавирус, судя по животу, не похоже. Когда мне переслали пост Вероники, поняла, что нас таких много», — рассказала она. Алексей Камбулов в своих соцсетях тоже не молчит. Он делится постами Вероники Аносовой и живописует свои ощущения от «четвертого дня ада». Сегодня в его расписании снова уколы и капельница. Почувствовав резкое недомогание в воскресенье утром, связал его с Ivory Garden к вечеру, когда созвонился с заболевшим другом. Боли в животе, говорит, были нестерпимые — с ними и поехал к знакомому врачу. При этом в ресторан зашел не впервые, но раньше аппетит ему не портили.

Среди узнавших о нездоровье продюсера нашелся знакомый, который хранит неприятные впечатления с середины сентября. 11 сентября он завтракал на 8-й Советской с женой, она ела скрэмбл четыре сыра. С ее слов, через несколько часов начала болеть голова, позже прибавились озноб, рвота и резь в животе. Недомогание не затянулось, за медицинской помощью обращаться не стали. В больнице имени Боткина уточнили, что, по информации на 15:00, два пациента клиники подтвердили посещение Ivory Garden и последовавшее за этим ухудшение самочувствия. Анализы обоих показали сальмонеллез.

Множащие репосты подписчики хлынули выражать негодование на страницу Ivory Garden. Веронике, первой написавшей заведению напрямую, сначала ответили, что взволнованы и переживают, но сальмонеллой девушку, вероятно, заразили другие. Как утверждают, в ресторане блюдут стандарты качества, заботятся о пищевой безопасности, яйца получают мытыми и дезинфицированными, а все блюда с ними проходят термическую обработку. Позже в ответах появились заверения, что в ситуации разбираются, а заболевшим готовы предоставить компенсацию. В какой форме, не уточняется.

«Фонтанке» в Ivory Garden сообщили, что 18 октября не открылись. Примерно через час после звонка о приостановке работы предупредили на своей странице. Причину не указали, комментарии почистили. «Мы получили два обращения от гостей о том, что они отравились у нас. Сегодня ресторан закрыли на проверку. Он не работает, проводим лабораторные анализы у всего персонала, проверяем продукты», — сказала управляющая, добавив, что проверка внутренняя. По информации редакции, помогать с ней уже отправились сотрудники Роспотребнадзора.

Ivory Garden на 8-й Советской , 9–13 в конце сентября отмечал год после открытия. Официантов подыскивал Coffee Room, один из проектов которого — кафе Mickey&Monkeys — в июле прикрыл на 80 суток Октябрьский районный суд. Роспотребнадзор предоставил информацию об отравившихся гостях, кишечной палочке в двух пробах пищевой продукции и четырех сотрудниках со стафилококком. Виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил признали ООО «ЛОФТ». По данным СПАРК, состав его совладельцев совпадает с учредителями «Фитнесс-фуд» — это юрлицо также занимается ресторанами, но «прописано» на 8-й Советской, 9–13 . Его судебная история чиста.

По совпадению, 19 октября заканчивается открытое голосование за номинантов премии журнала «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге — 2023». Ivory Garden один из претендентов на звание лучшего нового ресторана на каждый день.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру» * Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.