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    Суд до конца лета закрыл «рай для сладкоежек» в центре Петербурга

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    Октябрьский райсуд рассмотрел административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил при организации питания людей, возбужденное в отношении ООО «ЛОФТ». За юрлицом скрывается кафе Mickey&Monkeys, которое в сети давно прозвали «раем для сладкоежек».

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 июля, заведение инспектора Роспотребнадзора посетили 3 июля. Они зафиксировали многочисленные нарушения на кухне кафе, в том числе наличие просроченных продуктов и готовых блюд.

    Всего по итогам визита было забраковано и уничтожено порядка 80 килограммов пищевой продукции.

    Также недочеты нашли в работе с персоналом и при хранении инвентаря.

    Представитель заведения просил не назначать для Mickey&Monkeys наказания в виде приостановления деятельности, так как Роспотребнадзор не предоставил основания, что работа кафе представляет угрозу для жизни и здоровья людей. И просил назначить штраф.

    Суд определил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 80 суток. Отчет начинается от 3 июля.

    Возможно, что строгое решение связано с тем, что в начале лета выпускники из нескольких школ города получили расстройство желудков после посещения ресторана в центре Петербурга.

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