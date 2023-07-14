Суд до конца лета закрыл «рай для сладкоежек» в центре Петербурга

Октябрьский райсуд рассмотрел административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил при организации питания людей, возбужденное в отношении ООО «ЛОФТ». За юрлицом скрывается кафе Mickey&Monkeys, которое в сети давно прозвали «раем для сладкоежек».



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 июля, заведение инспектора Роспотребнадзора посетили 3 июля. Они зафиксировали многочисленные нарушения на кухне кафе, в том числе наличие просроченных продуктов и готовых блюд.



Всего по итогам визита было забраковано и уничтожено порядка 80 килограммов пищевой продукции.

