Роспотребнадзор ищет отравившихся в Grand Bianco в Петербурге, чтобы отвести их в суд

Петербургское управление Роспотребнадзора готово выступить в суде в защиту тех, кому поплохело от угощений ресторана Grand Bianco на набережной канала
Как сообщили в пресс-службе 5 июля, пострадавшие с помощью управления могут побороться за компенсацию материального и морального вреда. Кроме того, в ведомстве готовы поспособствовать в составлении досудебной претензии к юрлицу ООО «Арсенал Трейд».
Потребуются медицинские документы, подтверждающие заболевание, и чеки из заведения. Обращения ждут на официальном сайте, при необходимости обещают проконсультировать.
Кишечная инфекция испортила праздник участникам выпускных, которые прошли в Grand Bianco 24 и 25 июня. По информации Роспотребнадзора, от мероприятий в ресторане пострадало почти сто человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, работа заведения приостановлена на три месяца. «Фонтанка» рассказывала, что для юрлица это не первый скандал с отравлением.