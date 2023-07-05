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    Роспотребнадзор ищет отравившихся в Grand Bianco в Петербурге, чтобы отвести их в суд

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    8 комментариев

    Петербургское управление Роспотребнадзора готово выступить в суде в защиту тех, кому поплохело от угощений ресторана Grand Bianco на набережной канала Грибоедова, 36.

    Как сообщили в пресс-службе 5 июля, пострадавшие с помощью управления могут побороться за компенсацию материального и морального вреда. Кроме того, в ведомстве готовы поспособствовать в составлении досудебной претензии к юрлицу ООО «Арсенал Трейд».

    Потребуются медицинские документы, подтверждающие заболевание, и чеки из заведения. Обращения ждут на официальном сайте, при необходимости обещают проконсультировать.

    Кишечная инфекция испортила праздник участникам выпускных, которые прошли в Grand Bianco 24 и 25 июня. По информации Роспотребнадзора, от мероприятий в ресторане пострадало почти сто человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, работа заведения приостановлена на три месяца. «Фонтанка» рассказывала, что для юрлица это не первый скандал с отравлением.

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    Комментарии 8

    Гость05 Июл 2023 в 17:52
    лучше бы своими прямыми бы обязанностями занимались бы...
    +0−0
    забыл все05 Июл 2023 в 17:50
    весь город дрищет от просрочек и некачественных товаров в магазинах, но накажут только один ресторан)) цирк
    +0−2
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