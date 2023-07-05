Роспотребнадзор ищет отравившихся в Grand Bianco в Петербурге, чтобы отвести их в суд

Петербургское управление Роспотребнадзора готово выступить в суде в защиту тех, кому поплохело от угощений ресторана Grand Bianco на набережной канала Грибоедова, 36 .



Как сообщили в пресс-службе 5 июля, пострадавшие с помощью управления могут побороться за компенсацию материального и морального вреда. Кроме того, в ведомстве готовы поспособствовать в составлении досудебной претензии к юрлицу ООО «Арсенал Трейд».



Потребуются медицинские документы, подтверждающие заболевание, и чеки из заведения. Обращения ждут на официальном сайте, при необходимости обещают проконсультировать.

