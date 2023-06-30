Почти сотня человек пострадала после выпускных в ресторане Grand Bianco в Петербурге

От мероприятий в ресторане Grand Bianco на набережной канала Грибоедова пострадали 95 человек — 76 детей и 19 взрослых. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.



По данным ведомства, в инфекционных стационарах остаются пятеро детей и один взрослый.



Ранее суд на 90 суток приостановил работу ресторана (ООО «Арсенал Трейд»). Представитель юрлица признал вину и пообещал устранить нарушения.



Участники выпускных, которые прошли 24 и 25 июня в Grand Bianco, массово стали жаловаться на симптомы отравления. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом.

