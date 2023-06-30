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    Суд на три месяца закрыл ресторан Grand Bianco, где отравились школьники

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    Куйбышевский райсуд Петербурга на 90 дней приостановил работу ресторана Grand Bianco, где массово отравились школьники. Об этом 30 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    О регистрации административного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в отношении ООО «ТК Арсенал трейд» сообщалось накануне. Зафиксированы 50 случаев острой кишечной инфекции после посещения ресторана. В заведении выявлено немало нарушений — например, отсутствие маркировок, использование необработанного яйца при готовке, тараканы и сотрудники без медкнижек.

    Представитель юрлица вину признал и пообещал все исправить.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о массовых отравлениях в Grand Bianco.

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