Суд на три месяца закрыл ресторан Grand Bianco, где отравились школьники

Куйбышевский райсуд Петербурга на 90 дней приостановил работу ресторана Grand Bianco, где массово отравились школьники. Об этом 30 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города.
О регистрации административного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в отношении ООО «ТК Арсенал трейд» сообщалось накануне. Зафиксированы 50 случаев острой кишечной инфекции после посещения ресторана. В заведении выявлено немало нарушений — например, отсутствие маркировок, использование необработанного яйца при готовке, тараканы и сотрудники без медкнижек.
Представитель юрлица вину признал и пообещал все исправить.
«Фонтанка» подробно рассказывала о массовых отравлениях в Grand Bianco.