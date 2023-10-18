Ресторан Ivory Garden закрылся после двух жалоб на отравление. Заболевшие знакомятся в Боткина и говорят, что их больше

В больнице имени Боткина оказались как минимум трое отравившихся после посещения ресторана в центре Петербурга. В заведении заявили, что поставили работу на паузу, чтобы проверить, кто и чем кормит гостей.
Как сообщила «Фонтанке» Екатерина, 18 октября её анализы показали сальмонеллёз. В субботу она завтракала омлетом в Ivory Garden на 8-й Советской, в другие кафе в этот день не заходила. После — температура 39 °С и все симптомы отравления. В больнице выяснилось, что она не единственная, кто слёг, на днях посетив то же заведение.
По словам девушки, на разных этажах лечатся как минимум ещё двое. Одна из них блогер Вероника Аносова. Она побывала на 8-й Советской в пятницу, ела яйца. «Диагноз — сальмонеллёз, сегодня пришло подтверждение. Ещё два дня предстоит лежать в больнице, то есть суммарно проведу здесь восемь дней», — рассказала она «Фонтанке».
Продюсер и организатор мероприятий Алексей Камбулов, известный также как Alexey Union, в выходные ел в Ivory Garden с другом. Тот, по словам Камбулова, лечится в Боткина. Сам он предпочёл обойтись без госпитализации, но и ему сильно нездоровится. Звонок корреспондента застал его под капельницей.
«Было очень плохо, поймали лютую кишечную палочку», — делится в соцсетях Алексей.
Своей аудитории о последствиях завтрака рассказала и Вероника Аносова. На странице заведения множатся вопросы от подписчиков.
Ivory Garden 18 октября не открылся. «Мы получили два обращения от гостей о том, что они отравились у нас. Сегодня ресторан закрыли на проверку. Он не работает, проводим лабораторные анализы у всего персонала, проверяем продукты», — сообщила «Фонтанке» управляющая. Как уточняют, пока разбираются без привлечения Роспотребнадзора — лабораторные и медицинские исследования заказали самостоятельно.