Ресторан Ivory Garden закрылся после двух жалоб на отравление. Заболевшие знакомятся в Боткина и говорят, что их больше

В больнице имени Боткина оказались как минимум трое отравившихся после посещения ресторана в центре Петербурга. В заведении заявили, что поставили работу на паузу, чтобы проверить, кто и чем кормит гостей.



Как сообщила «Фонтанке» Екатерина, 18 октября её анализы показали сальмонеллёз. В субботу она завтракала омлетом в Ivory Garden на 8-й Советской, в другие кафе в этот день не заходила. После — температура 39 °С и все симптомы отравления. В больнице выяснилось, что она не единственная, кто слёг, на днях посетив то же заведение.