Через год после эмиграции блогера Хованского его мать решила отдать полиции часть его имущества

Мать блогера Юрия Хованского обратилась в полицию Выборгского района Петербурга за советом.



Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, женщина сообщила, что сын перед отъездом за рубеж запер в сейфе в квартире на Большой Озерной улице травматический пистолет. Соседство с оружием ей за год надоело, и она хочет его сдать. Но не знает как.

Женщине рассказали, что такие вопросы можно обсудить с сотрудником в часы приема. И сообщили график.

Недавно с аналогичной просьбой — сдать наградное оружие — в полицию обратился сын погибшего в авиакатастрофе бизнесмена Евгения Пригожина.