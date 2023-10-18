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    Через год после эмиграции блогера Хованского его мать решила отдать полиции часть его имущества

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    1 комментарий

    Мать блогера Юрия Хованского обратилась в полицию Выборгского района Петербурга за советом.

    Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, женщина сообщила, что сын перед отъездом за рубеж запер в сейфе в квартире на Большой Озерной улице травматический пистолет. Соседство с оружием ей за год надоело, и она хочет его сдать. Но не знает как.

    Женщине рассказали, что такие вопросы можно обсудить с сотрудником в часы приема. И сообщили график.

    Недавно с аналогичной просьбой — сдать наградное оружие — в полицию обратился сын погибшего в авиакатастрофе бизнесмена Евгения Пригожина.

    Хованского задержали летом 2021 года, затем арестовали и несколько месяцев продержали в СИЗО. Ему вменяли оправдание терроризма из-за песни про «Норд-Ост» и чеченцев. Защита блогера с самого начала уголовного преследования настаивала на том, что пел Хованский во время стрима, который состоялся в 2012 году. А если так, то вменять ему вторую часть статьи 205.2 УК невозможно — на момент совершения преступления ее просто не было в кодексе. Масштабная информационная поддержка сыграла свою роль. Под Новый, 2022 год Хованского спустя полгода после ареста выпустили из СИЗО. Еще через некоторое время дело переквалифицировали на первую часть, и теперь оно логически завершилось прекращением в связи с истечением срока, в который он мог быть приговорен за совершенное преступление. В сентябре 2022 года блогер сообщил, что переехал в Сербию.

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    Комментарии 1

    Гость18 Окт 2023 в 21:38
    Лежит травмат в сейфе,никого не трогает,но ведь нет- тетке глаза мозолит и спать не даёт.
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