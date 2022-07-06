Юрию Хованскому смягчили обвинение в Петербурге. Его дело добралось до суда

Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма песней. За год оно потеряло в своей тяжести.



Согласно картотеке суда, материалы в отношении Хованского были зарегистрированы 4 июля, в этот же день их передали судье. Рассматривать дело будет коллегия из трёх федеральных судей.

Обвинение блогеру смягчили со второй части статьи о публичном оправдании терроризма до первой. Из квалификации пропал «Интернет». Санкциями первой части предусмотрено до 5 лет лишения свободы, при этом сроки давности такого преступления — не десять, а шесть лет.