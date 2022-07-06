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    Юрию Хованскому смягчили обвинение в Петербурге. Его дело добралось до суда

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    Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма песней. За год оно потеряло в своей тяжести.

    Согласно картотеке суда, материалы в отношении Хованского были зарегистрированы 4 июля, в этот же день их передали судье. Рассматривать дело будет коллегия из трёх федеральных судей.

    Обвинение блогеру смягчили со второй части статьи о публичном оправдании терроризма до первой. Из квалификации пропал «Интернет». Санкциями первой части предусмотрено до 5 лет лишения свободы, при этом сроки давности такого преступления — не десять, а шесть лет.

    Юрия Хованского арестовали в июне прошлого года. Он провёл в следственном изоляторе шесть месяцев, под конец 2021-го его отпустили с запретом определённых действий. В апреле добавили послаблений и разрешили вернуться в Интернет.

    Хованского обвиняют в оправдании терроризма за песню, спетую единственный раз, как он сам утверждает, в 2012 году. Следствие считает, что было исполнение и позже, вплоть до 2020 года. Строчки про чеченцев, русских и «Норд-ост» несколько свидетелей якобы слышали в 2018 году. Минимум двое из них оказались связаны с полицией.

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