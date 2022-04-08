«Никогда ещё не чувствовал себя таким свободным». Хованский вернулся в Интернет

С зачисленного в список террористов Юрия Хованского сняли запрет на использование интернета. К ночи 7 апреля он смог впервые за долгое время лично опубликовать пост.



Первая ироничная запись о «спетой песенке» появилась на его странице «ВКонтакте» незадолго до одиннадцати часов вечера. Следующим постом он объявил, что случилось чудо, и в Сеть теперь можно.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Хованского Александр Передрук, блогеру разрешено теперь не только выходить в интернет, но и из дома с шести вечера до 10 утра. Ранее в этот период ему было запрещено покидать квартиру.