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    «Никогда ещё не чувствовал себя таким свободным». Хованский вернулся в Интернет

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    С зачисленного в список террористов Юрия Хованского сняли запрет на использование интернета. К ночи 7 апреля он смог впервые за долгое время лично опубликовать пост.

    Первая ироничная запись о «спетой песенке» появилась на его странице «ВКонтакте» незадолго до одиннадцати часов вечера. Следующим постом он объявил, что случилось чудо, и в Сеть теперь можно.

    Как сообщил «Фонтанке» адвокат Хованского Александр Передрук, блогеру разрешено теперь не только выходить в интернет, но и из дома с шести вечера до 10 утра. Ранее в этот период ему было запрещено покидать квартиру.

    Послабления позволил Куйбышевский районный суд, который 6 апреля продлил Хованскому меру пресечения в виде запрета определённых действий.

    «Никогда в жизни я ещё не чувствовал себя таким свободным», — поделился блогер и пообещал в ближайшее время порадовать фанатов тюремными байками.

    Хованского обвиняют в оправдании терроризма за песню, спетую единственный раз, как он сам утверждает, в 2012 году. Следствие считает, что было исполнение и позже, вплоть до 2020 года. Строчки про чеченцев, русских и «Норд-ост» несколько свидетелей якобы слышали в 2018-м году. Минимум двое из них оказались связаны с полицией. Он был арестован 9 июня прошлого года. Под конец декабря суд отпустил фигуранта домой.

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    Комментарии (3)

    allyouneedislove
    не понимаю, почему людям запрещают хотя бы читать новости из Интернета - ну не хотите, чтобы он печатал - можно забрать клавиатуру к примеру... но мышки-то вполне бы хватило для чтения новостей ....

    это тоже самое сегодня, что пока одни вытирают попу туалетной бумагой, суд запретит вам ею пользоваться... мол руками или тряпкой... буэээээ....
    07A
    Это вас еще батогами не пороли, господин Хованский!
    zimirev
    👍👍
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