Суд в Петербурге продлил меру пресечения Хованскому

После первой ночи дома с момента возбуждения уголовного дела в отношении Юрия Хованского он снова оказался в суде. Ему продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 30 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия и ограничил блогера Хованского запретом определенных действий до 8 февраля.

Накануне его выпустили из СИЗО, где он провел полгода. Следствие решило, что он больше не может скрыться и уничтожить улики, суд согласился. Ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом, выходить из дома после шести вечера и до десяти утра.