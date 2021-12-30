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Суд в Петербурге продлил меру пресечения Хованскому

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После первой ночи дома с момента возбуждения уголовного дела в отношении Юрия Хованского он снова оказался в суде. Ему продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 30 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия и ограничил блогера Хованского запретом определенных действий до 8 февраля.

Накануне его выпустили из СИЗО, где он провел полгода. Следствие решило, что он больше не может скрыться и уничтожить улики, суд согласился. Ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом, выходить из дома после шести вечера и до десяти утра.

Хованского обвиняют в оправдании терроризма. По версии следствия, он исполнил песню про чеченцев и «Норд-Ост» не позднее 2020 года, хотя сам блогер уверяет, что пел ее единожды и так давно, что по делу вышли сроки давности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

RMN
Крепко они в хову вцепились.
266117910
Полгода не бухал, подстригся, стал похож на человека.
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