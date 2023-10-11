Сын Евгения Пригожина пришел в полицию с наградным оружием отца

Павел Пригожин расстается с опасным имуществом отца.
Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, наследник обратился в полицию с желанием сдать наградное оружие Евгения Пригожина. По предварительной информации, это три пистолета: два Glock 17 без магазина и патронов, а также пистолет Beretta 92 с двумя магазинами и 30 патронами.
Сдать оружие мужчина захотел на хранение. Однако сын Пригожина, вероятнее всего, обратился не по адресу. Оборотом оружия в РФ занимается подразделение Росгвардии.
Из нюансов: во время обысков, которые проводили силовики после мятежа ЧВК «Вагнер» в помещениях, связанных с его основателем, нашли гораздо больше оружия, чем три наградных пистолета. Оно было изъято. Но потом, как писала «Фонтанка», наградное Евгению Пригожину вернули.