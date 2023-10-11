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    Сын Евгения Пригожина пришел в полицию с наградным оружием отца

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    Павел Пригожин расстается с опасным имуществом отца.

    Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, наследник обратился в полицию с желанием сдать наградное оружие Евгения Пригожина. По предварительной информации, это три пистолета: два Glock 17 без магазина и патронов, а также пистолет Beretta 92 с двумя магазинами и 30 патронами.

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    Сдать оружие мужчина захотел на хранение. Однако сын Пригожина, вероятнее всего, обратился не по адресу. Оборотом оружия в РФ занимается подразделение Росгвардии.

    Из нюансов: во время обысков, которые проводили силовики после мятежа ЧВК «Вагнер» в помещениях, связанных с его основателем, нашли гораздо больше оружия, чем три наградных пистолета. Оно было изъято. Но потом, как писала «Фонтанка», наградное Евгению Пригожину вернули.

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира — Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имели звания Героев России.

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