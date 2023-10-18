«Шансов выжить в такой воде мало». У архипелага Новая Земля пропал матрос, выпавший за борт

36-летний матрос рыболовецкого судна «Пинро-2» упал в Баренцево море, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел накануне, 17 октября. В службе наблюдения за флотом Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ сообщили РИА Новости, что спасатели искали матроса на протяжении 11 часов, утром 18 октября поиски были прекращены.
По словам собеседника агентства, в районе инцидента наблюдается шторм, температура воды составляет 0–3 градуса тепла — шансов выжить в таких условиях очень мало.
В июле 2023 года Пограничное управление ФСБ РФ арестовало рыболовное судно «Пинро-2» за нарушение правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, писала тогда газета «Ведомости». На судне было найдено более 65 тонн рыбной продукции. В отношении судовладельца применена мера обеспечения в виде залога на судно в размере более 9,2 млн рублей.