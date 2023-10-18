    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    757мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.35eur102.75

    «Шансов выжить в такой воде мало». У архипелага Новая Земля пропал матрос, выпавший за борт

    1530
    3 комментария

    36-летний матрос рыболовецкого судна «Пинро-2» упал в Баренцево море, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    Инцидент произошел накануне, 17 октября. В службе наблюдения за флотом Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ сообщили РИА Новости, что спасатели искали матроса на протяжении 11 часов, утром 18 октября поиски были прекращены.

    По словам собеседника агентства, в районе инцидента наблюдается шторм, температура воды составляет 0–3 градуса тепла — шансов выжить в таких условиях очень мало.

    В июле 2023 года Пограничное управление ФСБ РФ арестовало рыболовное судно «Пинро-2» за нарушение правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, писала тогда газета «Ведомости». На судне было найдено более 65 тонн рыбной продукции. В отношении судовладельца применена мера обеспечения в виде залога на судно в размере более 9,2 млн рублей.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пинро-2МатросУпал за бортБаренцево море
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    aprahka18 Окт 2023 в 18:51
    Сам стал кормом для рыб.Жизнь она такая..
    +0−0
    _ixform18 Окт 2023 в 18:48
    Марат Захарыч был явно не в курсе
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close