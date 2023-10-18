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    В Колпино за грабёж задержали подростка. Его жертва на три года младше

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    20 комментариев

    Сорока тысяч и здоровья стоила прогулка за гаражи шестикласснику из Колпинского района Петербурга.

    Найти и наказать обидчика сына полицейских попросила 35-летняя жительница Колпино, стало известно «Фонтанке» 18 октября. По её словам, 13-летний мальчик воскресным вечером оказался за заброшенными гаражами на Загородной улице в неприятной компании подростка постарше. Вырваться удалось избитым и без iPhone 12, который семья оценила в 40 тысяч рублей.

    В больнице мальчику диагностировали перелом носа, травмы головы и ушибы и определили его в нейрохирургическое отделение.

    После того как мать написала заявление, полицейским потребовалось меньше суток, чтобы найти предполагаемого обидчика. Им оказался 16-летний житель Колпино. По предварительным данным, он воспитывается в благополучной семье, учёбой и работой в последнее время не занят и знаком сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. Юношу накануне днём задержали у дома по делу о грабеже. От следователя он ушёл в статусе подозреваемого и с подпиской о невыезде.

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    Комментарии 20

    Гость18 Окт 2023 в 10:59
    Сперва,наверное,у неё не хотели принимать заявление.А на второй день сжалились и приняли.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок18 Окт 2023 в 10:56
    "полицейским потребовалось меньше суток, чтобы найти предполагаемого обидчика сына полицейских" - воот! Умеют-жэ, когда захотят!
    +0−0
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