В Колпино за грабёж задержали подростка. Его жертва на три года младше

Сорока тысяч и здоровья стоила прогулка за гаражи шестикласснику из Колпинского района Петербурга.
Найти и наказать обидчика сына полицейских попросила 35-летняя жительница Колпино, стало известно «Фонтанке» 18 октября. По её словам, 13-летний мальчик воскресным вечером оказался за заброшенными гаражами на Загородной улице в неприятной компании подростка постарше. Вырваться удалось избитым и без iPhone 12, который семья оценила в 40 тысяч рублей.
В больнице мальчику диагностировали перелом носа, травмы головы и ушибы и определили его в нейрохирургическое отделение.
После того как мать написала заявление, полицейским потребовалось меньше суток, чтобы найти предполагаемого обидчика. Им оказался 16-летний житель Колпино. По предварительным данным, он воспитывается в благополучной семье, учёбой и работой в последнее время не занят и знаком сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. Юношу накануне днём задержали у дома по делу о грабеже. От следователя он ушёл в статусе подозреваемого и с подпиской о невыезде.