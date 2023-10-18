В Колпино за грабёж задержали подростка. Его жертва на три года младше

Сорока тысяч и здоровья стоила прогулка за гаражи шестикласснику из Колпинского района Петербурга.



Найти и наказать обидчика сына полицейских попросила 35-летняя жительница Колпино, стало известно «Фонтанке» 18 октября. По её словам, 13-летний мальчик воскресным вечером оказался за заброшенными гаражами на Загородной улице в неприятной компании подростка постарше. Вырваться удалось избитым и без iPhone 12, который семья оценила в 40 тысяч рублей.



В больнице мальчику диагностировали перелом носа, травмы головы и ушибы и определили его в нейрохирургическое отделение.

