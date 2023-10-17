Обрушение здания на улице Егорова стало уголовным делом

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено по итогам проверки СК, проведенной после обрушения здания на улице Егорова. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба регионального управления.

По версии следствия, в понедельник во время демонтажа здания неустановленные сотрудники организации нарушили правила безопасности. В результате были травмированы два строителя, 47 и 48 лет. Один из них в тяжелом состоянии помещен в реанимацию, второй отделался переломами и ушибами.

«В настоящее время работы остановлены, строительная техника изъята. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ГСУ СК по Петербургу.