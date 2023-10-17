    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-з

    754мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.29eur102.52

    Обрушение здания на улице Егорова стало уголовным делом

    596
    обсудить

    Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено по итогам проверки СК, проведенной после обрушения здания на улице Егорова. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба регионального управления.

    По версии следствия, в понедельник во время демонтажа здания неустановленные сотрудники организации нарушили правила безопасности. В результате были травмированы два строителя, 47 и 48 лет. Один из них в тяжелом состоянии помещен в реанимацию, второй отделался переломами и ушибами.

    «В настоящее время работы остановлены, строительная техника изъята. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ГСУ СК по Петербургу.

    Участок и здание на улице Егорова, напомним, принадлежит «Группе ЛСР», но работы по демонтажу проводились подрядной организацией «Прайд».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Обрушение
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close