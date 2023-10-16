В Петербурге на улице Егорова обрушилось перекрытие, есть пострадавшие

Обрушение произошло при сносе флигеля в Адмиралтейском районе Петербурга, на месте которого планируют построить многоквартирный жилой дом. Прокуратура начала проверку.
О ЧП на улице Егорова, 23б, «Фонтанке» 16 октября сообщил читатель. Он наблюдал, как на место съехались экстренные службы, из здания на носилках выносили рабочего.
По предварительной информации, во время ремонтных работ обрушилась стена, пострадали двое мужчин. У одного сильные ушибы, второго везут в больницу с подозрением на перелом ребер.
Прокуратура Адмиралтейского района проверит, как при проведении строительных работ соблюдали технику безопасности.
читатель «Фонтанки»
Здание и участок принадлежат «Группе ЛСР». В конце прошлого года ООО «Специализированный застройщик «ЛСР. Проект» получило разрешение на строительство на этом месте жилого дома. Градозащитники настаивают, что под снос попала историческая постройка — часть доходного дома Устинова. В сентябре суд отказал в их требованиях признать разрешение на строительство незаконным.
«По предварительной информации, при проведении работ по демонтажу здания по адресу: ул. Егорова, 23Б, выполняемых компанией «Прайд», произошло обрушение межэтажного перекрытия. Со слов подрядчика, двое его сотрудников, несмотря на использование средств индивидуальной защиты, получили травмы и были доставлены в больницу. Их состояние уточняется. Начато внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Группы ЛСР».
телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга