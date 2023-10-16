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    В Петербурге на улице Егорова обрушилось перекрытие, есть пострадавшие

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    Обрушение произошло при сносе флигеля в Адмиралтейском районе Петербурга, на месте которого планируют построить многоквартирный жилой дом. Прокуратура начала проверку.

    О ЧП на улице Егорова, 23б, «Фонтанке» 16 октября сообщил читатель. Он наблюдал, как на место съехались экстренные службы, из здания на носилках выносили рабочего.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    По предварительной информации, во время ремонтных работ обрушилась стена, пострадали двое мужчин. У одного сильные ушибы, второго везут в больницу с подозрением на перелом ребер.

    Прокуратура Адмиралтейского района проверит, как при проведении строительных работ соблюдали технику безопасности.

    читатель «Фонтанки»

    Здание и участок принадлежат «Группе ЛСР». В конце прошлого года ООО «Специализированный застройщик «ЛСР. Проект» получило разрешение на строительство на этом месте жилого дома. Градозащитники настаивают, что под снос попала историческая постройка — часть доходного дома Устинова. В сентябре суд отказал в их требованиях признать разрешение на строительство незаконным.

    «По предварительной информации, при проведении работ по демонтажу здания по адресу: ул. Егорова, 23Б, выполняемых компанией «Прайд», произошло обрушение межэтажного перекрытия. Со слов подрядчика, двое его сотрудников, несмотря на использование средств индивидуальной защиты, получили травмы и были доставлены в больницу. Их состояние уточняется. Начато внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Группы ЛСР».

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    телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

    Фото: читатель «Фонтанки»

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