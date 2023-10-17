Со слезами на глазах: как в Петербурге прошла первая этой осенью отправка призывников к местам службы

Первая за осень 2023 года отправка призывников к местам срочной службы прошла 17 октября в Петербурге. Молодых людей провожали под «Катюшу», «От Волги до Енисея», «Я люблю тебя жизнь» и, конечно же, играл гимн РФ.
Врио военного комиссара Петербурга Олег Мазурин рассказал призывникам про почетную обязанность граждан РФ и напомнил о героизме ленинградцев во времена Великой Отечественной войны.
Молодые люди еще раз прошли медкомиссию и сменили кроссовки с джинсами на форму с берцами. У одного из призывников подступают слезы. На плацу старший сержант помогает юношам справиться с портупеей, чтобы утянуть бушлат, — первый раз все-таки.
Родственников на отправке немного, уточняет наш корреспондент. Одного из призывников пришел проводить в армию маленький сын. К кому-то пришла мама, а к кому-то — возлюбленная.
Как только все мероприятия на сборном пункте закончились, новобранцы отправились на вокзал. Те, что в электричке, будут служить в Саблино.
По словам врио военкома, 80% призывников отправят в части Западного военного округа, куда входят приграничные Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области, сообщил корреспондент «Фонтанки».
Ранее начальник «призывного» отдела организационно-мобилизационного управления округа полковник Игорь Головач заверил, что срочники не будут отправлены в зону специальной военной операции на Украине.
С 17 октября в штабе Западного округа заработала «горячая линия» для призывников и их родственников. Номер телефона — 8 812 494 26 06. По нему будут отвечать только во вторник и четверг с 10:00 до 12:00.