«Горячая линия» ЗВО по призыву заработает в день первой отправки в войска. Чтобы дозвониться, нужно понимать правила

Первая отправка призванных на военную службу запланирована на вторую декаду октября. В этот же день в штабе Западного округа заработает «горячая линия» для призывников и их родственников.
За почти две недели призывной кампании были набраны и готовятся к отправке 12 тысяч человек. Это примерно треть от плана в 40 тысяч новобранцев, который поставлен перед ЗВО. Об этом 11 октября рассказал начальник «призывного» отдела организационно-мобилизационного управления округа полковник Игорь Головач.
Выступая на брифинге в ТАСС (Санкт-Петербург), полковник Игорь Головач сообщил, что первая отправка в войска состоится 17 октября. В этот же день будет запущена «горячая линия». Номер телефона — 8 812 494 26 06. График приема звонков ограничен двумя днями в неделю и всего двумя часами работы: вторник и четверг с 10:00 до 12:00.
По словам офицера ЗВО, весной на подобную «горячую линию» поступило около сотни звонков, и большинство вопросов было вызвано «беспокойством за судьбу призывников».
⁃ Поэтому еще раз подчеркну, что призывники к участию к специальной военной операции привлекаться не будут, — заявил Игорь Головач.
Под привлечением к участию в военной операции подразумевается отправка на территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В эти регионы новобранцев не будут направлять, за исключением случаев, когда они подписывают контракт. Приграничные Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская области входят в состав Западного военного округа, но официально зоной боевых действий не считаются, поэтому отправка туда срочников допускается и, как считается, тезисам о неучастии не противоречит.