«Горячая линия» ЗВО по призыву заработает в день первой отправки в войска. Чтобы дозвониться, нужно понимать правила

Первая отправка призванных на военную службу запланирована на вторую декаду октября. В этот же день в штабе Западного округа заработает «горячая линия» для призывников и их родственников.



За почти две недели призывной кампании были набраны и готовятся к отправке 12 тысяч человек. Это примерно треть от плана в 40 тысяч новобранцев, который поставлен перед ЗВО. Об этом 11 октября рассказал начальник «призывного» отдела организационно-мобилизационного управления округа полковник Игорь Головач.