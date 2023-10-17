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    «По призыву президента мы должны удвоить население». С трибуны Госдумы назвали требуемое количество миллионов россиян к 2073 году

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    В Госдуме лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его партия готовит предложения по улучшению демографической ситуации в стране. В ходе своего выступления во вторник, 17 октября, он заявил, что россиян к 2073 году должно быть не менее 290 миллионов человек.

    «Мы понимаем непростую сегодня ситуацию. Мы должны по призыву президента удвоить население России в ближайшие 50 лет вдвое. То есть нас должно быть к 2073 году этого столетия не менее 290 миллионов человек», — сказал Слуцкий (цитата по «Дума ТВ»).

    Парламентарий добавил, что необходимо заселять российские земли и создавать условия, чтобы молодежь не уезжала из села. По его словам, необходимо создавать агрохолдинги, работать над ставкой ипотечного кредитования, а опираться на привлечение мигрантов в страну для решения вопроса демографии — нельзя.

    Также Слуцкий считает, что необходимо бороться с бедностью и принять меры, которые позволят женщине не выпадать из профессионального развития при рождении ребенка.

    Ранее президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с рождаемостью в России.

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