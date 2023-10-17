«По призыву президента мы должны удвоить население». С трибуны Госдумы назвали требуемое количество миллионов россиян к 2073 году

В Госдуме лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его партия готовит предложения по улучшению демографической ситуации в стране. В ходе своего выступления во вторник, 17 октября, он заявил, что россиян к 2073 году должно быть не менее 290 миллионов человек.



«Мы понимаем непростую сегодня ситуацию. Мы должны по призыву президента удвоить население России в ближайшие 50 лет вдвое. То есть нас должно быть к 2073 году этого столетия не менее 290 миллионов человек», — сказал Слуцкий (цитата по «Дума ТВ»).