    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    758мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.12eur102.75

    Путин назвал сложной ситуацию с рождаемостью в России

    1400
    53 комментария

    Президент России Владимир Путин оценил демографическую ситуацию в России как сложную. По его словам, рождается меньше детей, чем год назад. Об этом он заявил 22 августа на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Глава государства отметил, что в отдельные месяцы этого года уровень рождаемости был выше, чем в прошлом году. Но в целом, по его словам, тенденция должна быть лучше.

    Путин добавил, что нужно дополнительно поддержать семьи и будущих мам, а также объединить все силы, чтобы добиться перелома ситуации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ33
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 53

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    53
    close