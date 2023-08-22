Путин назвал сложной ситуацию с рождаемостью в России

Президент России Владимир Путин оценил демографическую ситуацию в России как сложную. По его словам, рождается меньше детей, чем год назад. Об этом он заявил 22 августа на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.



Глава государства отметил, что в отдельные месяцы этого года уровень рождаемости был выше, чем в прошлом году. Но в целом, по его словам, тенденция должна быть лучше.

Путин добавил, что нужно дополнительно поддержать семьи и будущих мам, а также объединить все силы, чтобы добиться перелома ситуации.

