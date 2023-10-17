Торговля людьми. Мать 15 детей в Москве пыталась всех запутать, какие родные, а какие — нет

Уголовное дело о торговле людьми возбуждено в Москве в отношении женщины с 15 детьми. Она задержана. Об этом 17 октября сообщает столичная прокуратура.



Прокуратура начала проверку после того, как из медучреждения поступила информация, что в крови мальчика 2015 года рождения нашли лекарственный препарат, запрещенный к применению при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Проверка продолжалась. Сотрудники прокуратуры выяснили, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, 2011 (двух), 2012 (трех), 2013, 2014, 2015 (двух), 2016, 2018 и 2019 годов рождения.