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    Торговля людьми. Мать 15 детей в Москве пыталась всех запутать, какие родные, а какие — нет

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    Уголовное дело о торговле людьми возбуждено в Москве в отношении женщины с 15 детьми. Она задержана. Об этом 17 октября сообщает столичная прокуратура.

    Прокуратура начала проверку после того, как из медучреждения поступила информация, что в крови мальчика 2015 года рождения нашли лекарственный препарат, запрещенный к применению при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Проверка продолжалась. Сотрудники прокуратуры выяснили, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, 2011 (двух), 2012 (трех), 2013, 2014, 2015 (двух), 2016, 2018 и 2019 годов рождения.

    Стали выяснять, откуда взялись дети. Женщина доказывала, в том числе с помощью документов, что пятеро детей — её родные (двое 2015-го, а также 2016, 2018, 2019 годов рождения). Мальчика и девочку в 2018 и 2019 годах она якобы родила самостоятельно за пределами Москвы, а трёх других — с помощью суррогатной матери. Но прокуроры установили, что ещё в 2010 году женщине была сделана операция, после которой она не могла вынашивать и рожать детей. Более того, генетическая экспертиза подтвердила, что родства между женщиной и этими пятью детьми нет. А для регистрации двух детей в органы ЗАГСа подавались документы, содержащие ложные сведения.

    «С учетом исследованных прокурорами документов, имеются основания полагать, что в отношении малолетних мальчика 2018 г.р. и девочки 2019 г.р. были совершены противоправные действия», — отмечается в сообщении.

    Возбуждено уголовное дело по статье 127.1, часть 3, пункты «а», «б», «з» УК РФ («Торговля несовершеннолетними, находящимися в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»).

    Задержана сама 47-летняя мать, а также её 44-летняя соучастница. Скоро будет рассмотрен вопрос об избрании им меры пресечения.

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    Комментарии 30

    Гость17 Окт 2023 в 12:39
    Цыгане?
    +1−0
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