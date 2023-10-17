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    Песков: Путин не выступал с мирной инициативой по палестино-израильскому конфликту

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    Президент РФ Владимир Путин пока не выступал с мирной инициативой по палестино-израильскому конфликту, такие инициативы должны быть проработаны, заявил 17 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что угроза расширения конфликта сохраняется.

    Палестино-израильский конфликт может обсуждаться на переговорах лидеров России и КНР Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, в рамках переговоров состоится детальный обмен мнениями и сверка часов.

    Президент РФ Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Как ожидается, он проведет несколько встреч, в том числе с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. По словам Пескова, в рамках форума «Один пояс — один путь» российский лидер встретится также с премьер-министром Пакистана.

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